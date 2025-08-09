Etapa 10 Vuelta a Colombia; ¿se correrá en Bogotá?, ¿qué cierres viales se tendrán este domingo?

La última etapa de la Vuelta a Colombia 2025 sí pasará por Bogotá tras recibir el aval de la Secretaría de Movilidad, que aprobó los permisos de cierre de vías luego de que los organizadores subsanaran la documentación requerida. La fracción final, programada para el domingo 10 de agosto, partirá desde Sopó y tendrá su llegada en la capital del país, cumpliendo con el recorrido inicialmente planeado y garantizando las condiciones de seguridad para ciclistas y público.

Para esta jornada se implementarán cierres viales estratégicos. La carrera séptima, entre calles 53 y 59, estará cerrada totalmente desde las 12:30 a.m. hasta las 6:00 p.m. La vía Bogotá–La Calera, en su calzada occidental, tendrá restricción total entre la calle 85 y el peaje de Patios de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Por su parte, la calzada oriental de esta vía, entre las calles 67 y 53, tendrá cierre parcial en el mismo horario.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos planificar con antelación sus desplazamientos, usar rutas alternas y estar atentos a las indicaciones del personal de tránsito. Estos cierres buscan no solo el normal desarrollo de la competencia, sino también la protección de todos los involucrados en la etapa que pondrá fin a la edición 2025 de la carrera más importante del ciclismo colombiano.



¿Qué había dicho la Secretaría de Movilidad?

"La documentación presentada por el organizador no cumple con los requerimientos, entre otras cosas, porque no hay articulación de medidas de mitigación con otros eventos a desarrollarse en el sector el mismo día”, manifestó en un comunicado la entidad el pasado 6 de agosto.



Cierres viales