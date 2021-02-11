Noticias Caracol Rodrigo Contreras
Rodrigo Contreras
Ciclista profesional colombiano actualmente en el equipo Astana Pro
Rodrigo Contreras, campeón de la Vuelta a Colombia 2025
Este domingo 10 de agosto, Rodrigo Contreras se quedó con el título de la Vuelta a Colombia 2025. Edgar Pinzón ganó la última etapa en Bogotá.
Clasificación general de la Vuelta a Colombia, tras la etapa 9: Contreras, cerca de su tercer título
Este sábado 9 de agosto, la novena jornada dejó como ganador a Diego Camargo, sin embargo, Rodrigo Contreras resistió los ataques y está 139 kilómetros de ganar la Vuelta a Colombia 2025.
Clasificación general de la Vuelta a Colombia, tras la etapa 8: Contreras no suelta el liderato
Este viernes 8 de agosto, Alejandro 'El Pony' Osorio se impuso en la octava jornada mientras que los favoritos al título no se sacaron diferencias en la Vuelta a Colombia 2025.
Clasificación general de la Vuelta a Colombia 2025, tras la etapa 7: Rodrigo Contreras sigue firme
Este jueves 7 de agosto, Wilmar Paredes ganó la séptima jornada de la Vuelta a Colombia 2025, mientras que Rodrigo Contreras sigue vestido de amarillo.
Clasificación general de la Vuelta a Colombia 2025, tras la etapa 3: Contreras arrasó en la 'crono'
La tercera jornada de la Vuelta a Colombia se desarrolló con una contrarreloj individual que ganó Rodrigo Contreras, el vigente campeón y nuevo líder.
Sergio Higuita y todos los colombianos que han pasado por el Astana
El ciclista Sergio Higuita fue presentado en el Astana y por eso en Caracol Sports repasamos a todos los colombianos que han pasado por el equipo kazajo.
Los colombianos que acompañaron a Mark Cavendish a romper su récord
Mark Cavendish llegó a las 35 victorias en el Tour de Francia e impuso un récord histórico en el ciclismo. Le contamos cuáles fueron los colombianos que compartieron con él en esa gesta.
Clasificación general de la Vuelta a Colombia, tras la etapa 9: Rodrigo Contreras, campeón
El ciclista del Nu Bank, Rodrigo Contreras, ganó la contrarreloj individual de la novena jornada y se coronó campeón de la Vuelta a Colombia 2024.
Vuelta a Colombia 2024: clasificación general, tras el prólogo, Rodrigo Contreras es líder
Este viernes comenzaron las emociones a pura rueda en la Vuelta a Colombia 2024, con un prólogo de 7.4 kilómetros que dejó como ganador y primer líder de la carrera a Rodrigo Contreras.
Clasificación general de la Clásica de Anapoima, tras la etapa 1: Rodrigo Contreras se puso de líder
Este miércoles, se llevó a cabo la primera jornada de la Clásica de Anapoima con una contrarreloj individual en la que se impuso Rodrigo Contreras, del Nu Colombia.