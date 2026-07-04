Zlatan Ibrahimović se rindió a la Selección Colombia, tras su victoria a Ghana, en el Mundial 2026

Luego de que la Selección Colombia consiguiera su cupo a octavos de final del Mundial 2026 tras vencer por la mínima diferencia a Ghana, son muchos los comentarios positivos hacia el equipo de Néstor Lorenzo, que viene haciendo un papel protagónico en el certamen.

Además de la prensa de nuestro país, en los diarios y periodistas internacionales ya siguen muy de cerca la 'tricolor', que puede dar la sorpresa en la cita orbital. Uno de los que habló de los 'cafeteros' fue el exjugador Zlatan Ibrahimović.

El sueco que ahora se dedica como comentarista deportivo para una cadena deportiva, se refirió al juego de este viernes en Kansas City: "Colombia controló todo el partido. Van a ser una amenaza para cualquier equipo porque juegan con total confianza, ellos jugaron tal y como querían. Juegan con total confianza.", dijo de entrada.

"Además, ¿viste a los fans hoy? Colombia juega de local, están también cómodos con el clima. Juegan en casa", sintetizó.



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El exjugador que fue estrella del PSG, Barcelona, Manchester United entre otros, se une a la lista de periodistas que destacan el presente de los dirigidos por Néstor Lorenzo, y que hoy los tiene entre los mejores ocho equipos del Mundial 2026.

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Ahora, la 'tricolor' tendrá su siguiente reto que será Suiza, equipo europeo que viene de vencer 2-0 a Argelia y también se ha destacado en el certamen con dos victorias y un empate en la fase de grupos: 1-1 frente a Catar, 4-1 frente a Bosnia y 2-1 frente a Catar.

Jhon Arias brilló con Colombia frente a Canadá

El futbolista del Palmerias no solo marcó, sino además significó el tanto de la victoria de la 'tricolor' y lo que fue su primer gol en un certamen oficial con la casasa de la Selección, y así mostró su felicidad: "es evidente que cada vez estoy mejor, cada vez me siento más cómodo. Me siento más cómodo en posiciones en las cuales no estoy acostumbrado naturalmente. Interior es una posición que la he trabajado mucho con el 'profe' aquí en la selección. He aprendido mucho y eso hace que sea un jugador un poco más completo y que se adapta a varias posiciones".

"Es algo natural, algo que no me mata la cabeza. Siempre quiero marcar y asistir. Me gusta mucho hacerlo, trabajo para hacerlo. Las cosas en la vida cuando se dan naturalmente se disfrutan más", concluyó con sus declaraciones al final del encuentro.