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James Rodríguez pasa la página y ya piensa en Suiza; "es un rival muy físico, más que Ghana"

El capitán de la Selección Colombia analizó lo que fue el triunfo sobre Ghana y posterior paso a los octavos de final en el Mundial 2026. El siguiente reto para James Rodríguez y compañía es Suiza.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de jul, 2026
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James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia.
James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia.
Foto: AFP

La Selección Colombia se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026, que se juega en Estados Unidos, México y Canadá, tras vencer por 1-0 a Ghana con un tanto de Jhon Arias. Por supuesto, que en dicho juego, que se efectuó en el Arrowhead Stadium, en la ciudad de Kansas, estuvo James Rodríguez.

El capitán de la 'tricolor' disputó 45 minutos de la contienda frente a las 'estrellas negras'; dándole paso en el segundo tiempo a Richard Ríos. Rodríguez Rubio valoró el trabajo de todos y más frente a un combinado de Ghana, que fue muy físico y táctico. Marcar el gol pronto fue importante.

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"Sí, total, y más estas instancias, hay que ganar como sea, bien, mal; hay que pasar a la siguiente fase. Ellos (Ghana) son tácticos, son fuertes y se dio ese gol rápido y yo creo que nos dio aire", expresó el '10' en charla con los medios.

James Rodríguez, jugador de la Selección Colombia.
James Rodríguez, jugador de la Selección Colombia.
afp.

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A continuación, James David tuvo palabras para el próximo reto de Colombia en el Mundial 2026; el juego de octavo de final contra Suiza. Los 'helvéticos' dejaron en el camino a Argelia.

"Sí, es un rival fuerte. No lo hemos visto mucho, pero ya vamos a tener estos cuatro días para poderlos ver. Un rival muy físico, hemos visto un poco el partido contra Argelia, es un equipo que juega un poco mejor de lo que fue Ghana hoy (viernes). Intentaremos hacer un partido bueno, y ahora estos cuatro días, estar del cuerpo tranquilos para que podamos llegar bien", añadió.

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Por último, el talentoso de la Selección Colombia habló del virus que ha afectado a algunos de los jugadores, incluido a él.

"Hay un virus ahí dentro que está duro y hay muchos que estamos así; yo estuve así. Lo más importante es que el día de hoy (viernes) salió bien y nos vamos al hotel pensando en lo que es el día martes", finalizó.

¿Cuándo es Colombia vs. Suiza por los octavos de final del Mundial 2026?

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El calendario de la Copa del Mundo indica que este compromiso entre colombianos y suizos será este martes 7 de julio, en la ciudad de Vancouver, en Canadá, y con un horario de inicio en nuestro país de las 3:00 de la tarde. Por supuesto que este duelo lo podrá ver EN VIVO por la señal principal de Gol Caracol, en Ditu y en este portal: www.golcaracol.com}

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