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Gol Caracol  / José Enamorado, ¡de no creer!; así fue su insólito fallo con Gremio, en Copa Sudamericana 2026

José Enamorado, ¡de no creer!; así fue su insólito fallo con Gremio, en Copa Sudamericana 2026

Gremio de Porto Alegre se enfrentó contra Bolívar, el pasado jueves en Copa Sudamericana, y el colombiano es tema de debate por acción que falló solo frente al arco.

Por: Laura Ximena Bustos Mora
Actualizado: 24 de jul, 2026
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José Enamorado; jugador de Porto Alegre
José Enamorado; jugador de Porto Alegre
Fotografía de: AFP

Entre el martes 21 y el jueves 23 de julio se reanudaron los partidos de ida de los 'Play-Off' de octavos de final de la Copa Sudamericana. Y uno de los partidos que más se llevó las miradas de los espectadores fue el encuentro entre Bolívar y Gremio, donde milita el colombiano José Enamorado.

En aquel encuentro, el equipo boliviano mantuvo la compostura en el campo y el dominio del balón, lo que lo llevó a imponerse 3-2 ante el equipo brasileño.

Sin embargo, durante el compromiso, el centrocampista José Enamorado fue quien acaparó las miradas de los espectadores, ya que al minuto 56 tuvo un momento clave para darle la delantera a su equipo. Pero, sin marca y con todo el tiempo y espacio, falló frente al arco el gol para los brasileños.

Así fue el fallo de José Enamorado con Gremio de Porto Alegre en la Sudamericana 2026

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