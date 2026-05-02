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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general del Tour de Turquía, tras la etapa 7: Iván Ramiro Sosa sueña con el título

Clasificación general del Tour de Turquía, tras la etapa 7: Iván Ramiro Sosa sueña con el título

A falta de una jornada para que se baje el telón de la edición 61 del Tour de Turquía, la cual cuenta con un ascenso final, el colombiano, Iván Sosa, está en la pelea.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 2 de may, 2026
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Iván Ramiro Sosa, ciclista colombiano del Equipo Kern Pharma, es segundo en la general del Tour de Turquía 2026
Iván Ramiro Sosa, ciclista colombiano del Equipo Kern Pharma, es segundo en la general del Tour de Turquía 2026
Getty Images

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