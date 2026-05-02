Clasificación general del Tour de Turquía, tras la etapa 7: Iván Ramiro Sosa sueña con el título

El italiano, Davide Ballerini (Astana), se impuso al esprint en la etapa 7 del Tour de Turquía, disputada este sábado con salida y llegada en Antalya, de 152,8 kilómetros de recorrido, en la que mantuvo el maillot de líder el australiano del Caja Rural Seguros RGA, Sebastian Berwick.

Ballerini (Cantú, 31 años) se mostró poderoso por velocidad y alzó los brazos con un tiempo de 3h19:41, en una jornada rápida que se cerró con un promedio de 45,9 km/hora y que estuvo marcada por la lluvia inicial.

El ciclista transalpino supo aprovechar el trabajo de su equipo y superó al polaco, Marceli Bogusławski (ATT Investments), y al belga, Tom Crabbe (Flanders - Baloise). El colombiano Fernando Gaviria (Caja Rural) se metió en la pelea, pero tuvo que conformarse con la quinta plaza.

La jornada llana cumplió el pronostico del esprint y la general no sufrió cambios, con el Caja Rural de protagonista gracias al maillot de líder del australiano, Berwick, a falta de una sola jornada, que se disputará este domingo con un recorrido que espera al final con un repecho que podría alterar el orden.



En la segunda plaza, con opciones, más protagonismo de los equipos españoles, ya que el colombiano Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) se encuentra a 5 segundos del líder 'aussie'. Más alejado, a 59 segundos, optará a la sorpresa el francés, Kamiel Bonneu (TotalEnergies).

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Este domingo finaliza la ronda turca con la disputa de la octava y última etapa con salida y meta en Ankara, con un recorrido de 108 kilómetros. Un puerto de tercera, Mountain Primer (2,4 km al 5,3), a 40 km de la llegada, única dificultad.

Iván Ramiro Sosa, ciclista colombiano del Equipo Kern Pharma, protagonista en el Tour de Turquía 2026 Getty Images

Clasificación general del Tour de Turquía 2026, tras la etapa 7

1. Sebastian Berwick (Caja Rural - Seguros RGA) - 24h 22' 44''

2. Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma) - a 5''

3. Kamiel Bonneu (Solution Tech NIPPO Rali) - a 59''

4. Jordan Jegat (TotalEnergies) - a 1' 05''

5. Nicolas Breuillard (TotalEnergies) - a 1' 14''

6. Alessandro Fancellu (MBH Bank CSB Telecom Fort) - a 1' 20''

7. Mikel Bizkarra (Euskaltel - Euskadi) - a 1' 47''

8. Henok Mulubrhan (XDS Astana Team) - a 1' 53''

9. Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma) - a 2' 17''

10. José Félix Parra (Caja Rural - Seguros RGA) - a 2' 37''