Partidos EN VIVO HOY 2 de mayo del 2026: horarios y programación por TV

|Ipswich Town vs. QPR
|6:30 a.m. - Championship - Disney+ Premium
|Villarreal vs. Levante
|7:00 a.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium, ESPN 5
|Nantes vs Olympique Marsella
|8:00 a.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Udinese vs. Torino
|8:00 a.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
|Olympique Lyonnais Femenino vs. Arsenal Femenino
|8:00 a.m. - Champions League Femenina - Disney+ Premium, ESPN 5
|Werder Bremen vs. Augsburg
|8:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|Hoffenheim vs. Stuttgart
|8:30 a.m. - Bundesliga Disney+ Premium
|Bayern Múnich vs. Heidenheim
|8:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium, ESPN
|Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV
|8:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|FC Unión Berlín vs. FC Köln
|8:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|Brentford vs. West Ham
|9:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium, ESPN 5
|Newcastle vs. Brighton
|9:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Wolverhampton vs. Sunderland
|9:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Valencia CF vs. Atlético Madrid
|9:15 a.m. - La Liga EA Sports - DGO, DSports, Amazon Prime Video
|Paris Saint-Germain vs. Lorient
|10:00 a.m. Francia Ligue 1 - Disney+ Premium, ESPN 4
|Como 1907 vs. Napoli
|11:00 a.m. - Serie A Italiana- Disney+ Premium, ESPN 3
|Arsenal vs. Fulham
|11:30 a.m. - Premier League - Disney+ Premium, ESPN
|Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig
|11:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium, ESPN 5
|Alavés vs. Athletic Club
|11:30 a.m. - La Liga EA Sports - DGO, DSports, Amazon Prime Video
|Toronto FC vs. San Jose Earthquakes
|12:00 p.m. - MLS - Apple TV
|Metz vs. AS Mónaco
|12:00 p.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Trabzonspor vs. Göztepe SK
|12:00 p.m. - Superliga Turca - Disney+ Premium
|Barracas Central vs. Banfield
|12:00 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional, Fanatiz
|Samsunspor vs. Galatasaray
|12:00 p.m. - Superliga Turca - Disney+ Premium
|Fenerbahçe vs. Istanbul Basaksehir
|12:00 p.m. - Superliga Turca - Disney+ Premium
|Lanús vs. Deportivo Riestra
|12:30 p.m. - Primera División Argentina - Disney+ Premium, Fanatiz
|Ajax vs. PSV Eindhoven
|1:00 p.m. - Eredivisie - Disney+ Premium, ESPN 2
|Sporting Kansas City vs. Seattle Sounders
|1:30 p.m. - MLS - Apple TV
|Atalanta vs. Genoa
|1:45 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
|NEC Nijmegen vs. SC Telstar
|2:00 p.m. - Eredivisie - Disney+ Premium
|Osasuna vs. FC Barcelona
|2:00 p.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium, ESPN 2
|Boyaca Chicó vs. Llaneros
|2:00 p.m. - Liga Betplay Dimayor - Win
|Nice vs. Lens
|2:05 p.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Central Córdoba vs. Boca Juniors
|2:15 p.m. - Primera División Argentina - Disney+ Premium, Fanatiz, ESPN 3
|Bucaramanga Femenino vs. Real Santander Femenino
|3:30 p.m. - Liga Femenina Dimayor - YouTubeWin
|Real Salt Lake vs. Portland Timbers
|3:45 p.m. - MLS - Apple TV
|Jaguares vs. Cúcuta
|4:00 p.m. - Liga Betplay Dimayor - Win
|Unión Santa Fe vs. Talleres Córdoba
|4:45 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional, Fanatiz
|San Lorenzo vs. Independiente
|4:45 p.m. - Primera División Argentina - Disney+ Premium, Fanatiz
|Real Cartagena vs. Bogotá
|6:00 p.m. - Torneo BetPlay Dimayor - Win
|Inter de Miami CF vs. Orlando City
|6:15 p.m. - MLS - Apple TV
|New England Revolution vs. Charlotte FC
|6:30 p.m. - MLS - Apple TV
|New York Red Bulls vs. FC Dallas
|6:30 p.m. - MLS - Apple TV
|Philadelphia Union vs. Nashville SC
|6:30 p.m. - MLS - Apple TV
|Atlanta United vs. CF Montréal
|6:30 p.m. - MLS - Apple TV
|Columbus Crew vs. Minnesota United
|6:30 p.m. - MLS - Apple TV
|Platense vs. Estudiantes de la Plata
|7:15 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional, Fanatiz
|Houston Dynamo vs. Colorado Rapids
|7:30 p.m. - MLS - Apple TV
|Chicago Fire vs. FC Cincinnati
|7:30 p.m. - MLS - Apple TV
|San Diego FC vs. Los Ángeles Football Club
|8:30 p.m. - MLS - Apple TV
|LA Galaxy vs. Vancouver Whitecaps
|9:30 p.m. - MLS Apple TV