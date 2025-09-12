Burla para Egan Bernal por pelada en Vuelta a España 2025; su cara lo dice todo

Egan Bernal ha sido uno de los protagonistas de la Vuelta a España 2025 y no solo por haberse impuesto en la etapa 16, cuando la organización adelantó la meta 8 kilómetros debido a bloqueos por parte de manifestantes propalestinos en la llegada.

El zipaquireño también se ha robado el ‘show’ por fuera de la competencia, pues fue uno de los más aplaudidos por la afición en la presentación de equipos que se llevó a cabo en Turín, Italia, donde habló en varios idiomas.

Luego, se hizo notar por pedir desde suelo ibérico a Dayro Moreno para la Selección Colombia y ahora está causando toda clase de comentarios con su nuevo ‘look’.

Al ‘escarabajo’ lo raparon luego de la victoria del italiano Filippo Ganna en la contrarreloj individual a modo de penitencia, algo que pasa cada vez que hay un triunfo de un integrante del equipo británico Ineos Grenadiers. Fue por ello que cuando Bernal ganó, el que terminó calvo fue el también ‘escarabajo’ Brandon Rivera.

Publicidad

Sin embargo, como Egan es uno de los hombres más reconocidos del pelotón, su nueva apariencia no ha pasado desapercibida entre los corredores, lo que causó más de una risa.



Burlas para Egan Bernal en Vuelta a España por su rapeada

Uno de los que no aguantó la risa fue el ciclista ecuatoriano Jéfferson Cepeda, integrante del equipo español Movistar Team y amigo del colombiano, pues cuando lo vio solo alcanzó a cruza un par de palabras con él antes de soltar la carcajada.

Frente a la burla, Bernal no tuvo otra opción que poner cara de resignación, aunque, por fortuna para él, la competencia se acaba el 14 de septiembre y podrá ir a su casa a esperar que le vuelva a crecer el cabello como antes.

Publicidad

En video, la graciosa situación: