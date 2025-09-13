Síguenos en::
Gol Caracol  / Ciclismo  / Vuelta a España 2025, etapa 21: hora y canal de TV para ver última prueba

Vuelta a España 2025, etapa 21: hora y canal de TV para ver última prueba

No se pierda todos los detalles de la última fracción de la ronda ibérica, con un recorrido de 108 kilómetros entre Alalpardo y Madrid; todo en directo por Caracol Televisión y Ditu.

Por: Caracol Sports
Actualizado: septiembre 13, 2025 12:35 p. m.
Vuelta a España 2025, etapa 21
AFP

