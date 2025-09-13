Vuelta a España 2025, etapa 21: hora y canal de TV para ver última prueba

La Vuelta a España 2025 llega este domingo 14 de septiembre a su última jornada, la tradicional fiesta ciclista en las calles de Madrid. La etapa estaba programada con un recorrido de 111,6 kilómetros entre Alalpardo y la capital española, pero la organización anunció un ajuste inesperado: el trazado final se recortará en cinco kilómetros.

Según el comunicado oficial, “solo ha habido un pequeño cambio en el recorrido previo al circuito final de la última etapa de la Vuelta a España, eliminando el paso por Aravaca, lo que reduce en unos 5 km la etapa”. De esta manera, la distancia definitiva será de 108 kilómetros. Aunque no se precisaron los motivos de la modificación, el anuncio se hizo con antelación suficiente para que equipos y corredores ajusten su planificación.

Una etapa para los velocistas

La última jornada de la Vuelta no suele ser decisiva en la clasificación general, pues históricamente se convierte en homenaje para el líder y en un terreno perfecto para que los velocistas se disputen la gloria en la llegada masiva a la Gran Vía madrileña. Este año no será la excepción.

Con un recorrido más corto, se espera un inicio tranquilo en Alalpardo y, posteriormente, un incremento del ritmo a medida que el pelotón ingrese en el circuito urbano de Madrid. Allí, los equipos con sprinters de peso como Jasper Philipsen, Kaden Groves o Juan Sebastián Molano intentarán controlar la fuga y preparar el embalaje final.

La meta en la capital española volverá a ser una postal icónica: un cierre a toda velocidad bajo la mirada de miles de aficionados y con el telón de fondo de los monumentos madrileños.

Etapa 21 de la Vuelta a España lavuelta.es

Contexto de tensión

El anuncio del cambio en la última etapa se da en medio de un clima especial. La Vuelta 2025 ha estado marcada por estrictas medidas de seguridad, especialmente durante la etapa 20, disputada este sábado entre Robledo de Chavela y La Bola del Mundo, de 164,8 kilómetros. En esa fracción de alta montaña, la atención deportiva se mezcló con la tensión extradeportiva, debido a la oleada de protestas propalestinas que han acompañado la ronda ibérica.

Con todo, la organización ha reiterado que el espectáculo en Madrid está garantizado y que la última etapa será la gran fiesta de despedida para los ciclistas y los aficionados. La Vuelta a España 2025 se despedirá, como ya es tradición, con un sprint vibrante y con la consagración oficial del nuevo campeón de la ronda ibérica.

La transmisión irá desde las 10:00 a. m. en Caracol Televisión, Caracol Sports y la aplicación Ditu.

TV, etapa 21 de la Vuelta a España 2025

⦁ Fecha: domingo 14 de septiembre

⦁ Trayecto: 108 km (Alalpardo - Madrid).

⦁ Perfil: llana

⦁ Hora en Canal Caracol: 10:00 a. m.

⦁ Hora en Caracol HD2: 10:00 a. m.

⦁ Hora en Caracol Sports y Ditu: 10:00 a. m.