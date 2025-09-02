Vuelta a España 2025: hora y canal de TV para ver EN VIVO la etapa 11 de la ronda ibérica

La Vuelta a España 2025 entra en un terreno decisivo el miércoles 3 de septiembre con la disputa de la etapa 11, que tendrá como protagonista a Bilbao y su geografía montañosa. El trazado, con salida y llegada en la capital vizcaína promete una jornada vibrante tanto para los especialistas en escapadas como para los favoritos a la clasificación general.

Bilbao, que hace dos años acogió la gran salida del Tour de Francia, vuelve a convertirse en un punto neurálgico del ciclismo mundial. En esta ocasión, la ciudad no solo es escenario de partida y meta, sino también de un recorrido que pondrá a prueba la resistencia y la estrategia de los equipos. La etapa se caracteriza por un perfil quebrado y exigente: siete puertos de montaña puntuables, todos de segunda y tercera categoría, que se suceden de manera casi encadenada.

Este encadenado de ascensos representa una de las mayores acumulaciones montañosas de la presente edición de la Vuelta. Aunque no se trata de cimas de primera ni de alta montaña, la dureza radica en la frecuencia y la explosividad de cada ascenso. Los corredores deberán afrontar cambios constantes de ritmo, lo que favorece ataques de media distancia y hace prácticamente imposible que el pelotón mantenga un control absoluto.

La jornada se perfila como un terreno propicio para las fugas. Ciclistas con ambiciones de victoria parcial, acostumbrados a desenvolverse en terrenos ondulados, encontrarán aquí una oportunidad dorada. Sin embargo, no se descarta que alguno de los aspirantes a la general aproveche la ocasión para lanzar un primer golpe psicológico. La ausencia de largos puertos de gran desnivel puede invitar a ataques sorpresivos en momentos clave, especialmente en los últimos kilómetros, donde la fatiga acumulada podría pasar factura.

El regreso a Bilbao promete un final emocionante, con la ciudad engalanada para recibir a los protagonistas de la carrera. Las carreteras vascas, históricamente ligadas al fervor ciclista, garantizan un ambiente espectacular, en el que la afición jugará un papel de estímulo adicional para los corredores.

En definitiva, la etapa 11 de la Vuelta a España 2025 no será una simple transición. Con su recorrido explosivo, sus siete ascensiones y la dificultad de mantener el control en un terreno tan quebrado, Bilbao se erige como escenario de una jornada que puede marcar diferencias significativas en la carrera.

Etapa 11, Vuelta a España 2025 lavuelta.es

La transmisión irá desde las 6:30 de la mañana en Caracol Televisión, Caracol Sports y la aplicación Ditu.

TV, etapa 11 de la Vuelta a España 2025

⦁ Fecha: miércoles 3 de septiembre

⦁ Trayecto: 157,4 km (Bilbao-Bilbao)

⦁ Perfil: media montaña

⦁ Hora en Canal Caracol: 9:00 a. m.

⦁ Hora en Caracol HD2: 6:30 a. m.

⦁ Hora en Caracol Sports y Ditu: 6:30 a. m.