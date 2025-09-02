Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 10: Egan Bernal la pasó mal

Clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 10: Egan Bernal la pasó mal

Después de la primera jornada de descanso, la segunda semana de la Vuelta a España 2025 empezó con una fracción, con final en alto, que dejó varias noticias.

Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, sufrió en la etapa 10 de la Vuelta a España 2025
Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, sufrió en la etapa 10 de la Vuelta a España 2025
Getty Images
Por: Caracol Sports
|
Actualizado: septiembre 02, 2025 10:35 a. m.