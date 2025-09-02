Clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 10: Egan Bernal la pasó mal

La edición 80 de la Vuelta a España no ha decepcionado y este martes 2 de septiembre, en el inicio de la segunda semana de carrera, no fue la excepción. El pelotón se enfrentó a un total de 175,3 kilómetros, entre Parque de la Naturaleza Sendaviva y El Ferial Larra Belagua, y un exigente final en alto, donde más de uno la pasó mal. Eso sí, quien celebró, demostrando que está en buena forma, fue Jay Vine (UAE Team Emirates XRG), al llegar en solitario a la línea de meta y firmar otra victoria en lo personal y para su escuadra. Nadie pudo aguantarle el ritmo.

Respecto a los favoritos al título, hubo algunos intentos por parte de Joao Almeida, pero no dieron fruto, ya que Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) respondió y estuvo a la altura. Sin embargo, el que sufrió fue Torstein Træen (Bahrain Victorious), quien perdió la camiseta roja y, ahora, le pertenece al danés. Vingegaard es el nuevo líder de la clasificación general, con un tiempo de 37h 33' 52'', seguido del noruego, en la segunda plaza, a 26 segundos, y quien completa el podio es el portugués, del UAE Team Emirates XRG, de tercero, a 38 segundos.

Pero el puerto de primera categoría, con el que se cerró la etapa 10 de la Vuelta a España, también hizo padecer a Egan Bernal. El líder del INEOS Grenadiers lo intentó, pero se colgó y, al final, arribó después de 37 segundos con relación a los candidatos a coronarse campeones. De esa manera, se ubica en el puesto 11, a dos minutos y 55 segundos de la parte alta, lo que complica sus serias aspiraciones a quedarse con el trofeo. Aun así, sigue siendo el mejor de los colombianos, acariciando su ingreso al exclusivo grupo del top 10 de la ronda ibérica.

Egan Bernal, líder del INEOS Grenadiers en la Vuelta a España 2025, no la pasó bien en la etapa 10 Getty Images

Clasificación general de la Vuelta a España 2025, tras la etapa 10

1. Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) - 37h 33' 52''

2. Torstein Træen (Bahrain Victorious) - a 26''

3. João Almeida (UAE Team Emirates XRG) - a 38''

4. Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) - a 58''

5. Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) - a 2' 03''

6. Giulio Ciccone (Lidl Trek) - a 2' 05''

7. Matteo Jorgenson (Team Visma Lease a Bike) - a 2' 12''

8. Jai Hindley (Red Bull BORA hansgrohe) - a 2' 16''

9. Giulio Pellizzari (Red Bull BORA hansgrohe) - a 2' 16''

10. Matthew Riccitello (Israel Premier Tech) - a 2' 43''

11. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) - a 2' 55''