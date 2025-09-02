Egan Bernal, protagonista de divertida imagen en la Vuelta a España: INEOS reaccionó

Publicidad
Egan Bernal sueña con tener las tres grandes del ciclismo en su palmarés. Recordemos que ya ganó el Giro de Italia y el Tour de Francia. Razón por la que llegó a la edición 80 de la Vuelta a España con la ilusión de hacerse con el título. No ha sido fácil, debido al alto nivel de Jonas Vingegaard, pero está en la pelea, cerca del top 10 y siendo el mejor de los colombianos.
Eso sí, no todo es ciclismo y también hay espacio para las bromas. Prueba de ello fue lo publicado por la cuenta oficial de la ronda ibérica. Allí, se le vio a Egan Bernal, junto a varios de sus compañeros del INEOS Grenadiers, disfrutando de la primera jornada de descanso. Justamente, su equipo reaccionó a la fotografía y escribió que se lo gozaran y desconectaran.
Rest day vibes 😎 #LaVuelta25 pic.twitter.com/ur1Wl1kVcE— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) September 1, 2025
