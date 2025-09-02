Publicidad

Egan Bernal, protagonista de divertida imagen en la Vuelta a España: INEOS reaccionó

Egan Bernal, protagonista de divertida imagen en la Vuelta a España: INEOS reaccionó

No todo es ciclismo en medio de la última grande de la temporada y así lo demostró el colombiano, Egan Bernal, junto a varios de sus compañeros de equipo.

Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, en la Vuelta a España 2025
Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, en la Vuelta a España 2025
Getty Images
Por: Caracol Sports
|
Actualizado: septiembre 02, 2025 09:30 a. m.