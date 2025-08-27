Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
TRAMPAS EN FÚTBOL
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 5: Egan Bernal perdió puestos

Clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 5: Egan Bernal perdió puestos

La contrarreloj por equipos causó estragos en la edición 80 de la Vuelta a España, dejando un nuevo líder, cambios en el top 10 y más noticias entre los favoritos.

Egan Bernal, líder del INEOS Grenadiers, en la contrarreloj por equipos de la Vuelta a España 2025
Egan Bernal, líder del INEOS Grenadiers, en la contrarreloj por equipos de la Vuelta a España 2025
Getty Images
Por: Caracol Sports
|
Actualizado: agosto 27, 2025 11:46 a. m.