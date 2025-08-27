Clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 5: Egan Bernal perdió puestos

La Vuelta a España 2025 vivió una de las jornadas más esperadas. Este miércoles 27 de agosto, en la ciudad de Figueres, se corrió la contrarreloj por equipos, que contó con un recorrido de 24,1 kilómetros y fue llana. Allí, el UAE Team Emirates XRG 'voló' y, con un tiempo de 25 minutos y 26 segundos, se llevó la victoria. Eso sí, no le alcanzó para ponerse la camiseta roja.

Visma Lease a Bike no desentonó en la 'crono', finalizó segundo, a siete segundos del vencedor, y eso le permitió a Jonas Vingegaard convertirse en el nuevo líder. Ahora, el danés está en la parte alta de la clasificación general, con un tiempo total de 16h 11' 24'', seguido de Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG), a 8''. Quien completa el podio es Joao Almeida, a 8''.

Y las noticias no pararon ahí. El top 10 de la Vuelta a España sufrió más cambios y Colombia tuvo una jornada para el olvido. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) aparece en el décimo puesto, a 22 segundos, mientras que Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) está en la plaza número 14, a 39 segundos. De esa manera, ambos deberán recomponer en la alta montaña.

Por otro lado, David Gaudu (Groupama - FDJ) cayó de la primera posición hasta la sexta, a 16 segundos. Caso similar vivió Giulio Ciccone (Lidl Trek), que era tercero y pasó a ser quinto, a 9''. Para finalizar, uno de los más afectados fue Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team), quien había llegado a la 'crono', siendo quinto, y se despide en el lugar 13, a 30 segundos.

Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, al frente del equipo en la contrarreloj de la Vuelta a España 2025 Getty Images

Clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 5

1. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) - 16h 11' 24''

2. Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG) - a 8''

3. Joao Almeida (UAE Team Emirates XRG) - a 8''

4. Marc Soler (UAE Team Emirates XRG) - a 8''

5. Giulio Ciccone (Lidl Trek) - a 9''

6. David Gaudu (Groupama - FDJ) - a 16''

7. Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) - a 16''

8. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 20''

9. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 20''

10. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) - a 22''