Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
TRAMPAS EN FÚTBOL
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Ciclismo  / Vuelta a España 2025: hora y canal de TV para ver la etapa 6; primer día de alta montaña

Vuelta a España 2025: hora y canal de TV para ver la etapa 6; primer día de alta montaña

La ronda ibérica tendrá por primera vez altos de primera categoría, uno de ellos ubicado en la meta. Las emociones de la jornada irán en directo por Caracol TV y Ditu.

Vuelta a España 2025: hora y canal de TV para ver en directo la etapa 6.jpg
Aparece la alta montaña en la Vuelta a España 2025.
Foto: @lavuelta.
Por: Edwin Cañón
|
Actualizado: agosto 27, 2025 11:57 a. m.