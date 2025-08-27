Vuelta a España 2025: hora y canal de TV para ver la etapa 6; primer día de alta montaña

La sexta etapa de la Vuelta a España 2025 se disputará el jueves 28 de agosto sobre 170,3 kilómetros montañosos entre municipio catalán de Olot y Pal, en el principado de Andorra.

Será el trayecto con mayor grado de dificultad en lo que va de la carrera si se tienen en cuenta las duras subidas que deberán afrontar los corredores.

En total serán 4 escaladas puntuables: una de tercera categoría (km 11), una de segunda (km 149) y dos de primera (km 66 y en la meta).

De hecho, el ascenso final será definitivo si se tiene en cuenta que es de 10 kilómetros de extensión y con rampas de inclinación con promedios superiores al 6 %.

Publicidad

Será una jornada ideal para que los aspirantes al título luchen entre sí por sacar diferencia a su favor, como lo podría hacer el danés Jonas Vingegaard, máximo candidato a quedarse con la corona.

Sin embargo, no se descarta el protagonismo de otros hombres fuertes para trepar, como el estadounidense Sepp Kuss, principal gregario de Vingegaard; el portugués Joao Almeida y el español Juan Ayuso, capos del UAE Emirates; y el francés David Gaudu, del Grupama-FDJ.

Publicidad

Entre tanto, por el lado de los colombianos están llamados a brillar Egan Bernal (Ineos Grenadiers) y Santiago Buitrago (Bahrain Victorius), que luchan en la parte alta de la clasificación general, así como Esteban Chaves y Harold Tejada.

Las acciones se podrán observar en directo en Colombia mediante varias señales de televisión abierta y vía web.

Vuelta a España 2025: hora y canal de TV para ver la etapa 6

La transmisión irá en vivo por Caracol Televisión, Caracol Sports y la aplicación Ditu.

Publicidad

TV, etapa 6 de la Vuelta a España 2025

⦁ Fecha: jueves 28 de agosto

⦁ Trayecto: 170,3 km (Olot-Pal. Andorra)

⦁ Perfil: alta montaña

⦁ Hora en Canal Caracol: 9:00 a. m.

⦁ Hora en Caracol HD2 y Ditu: 9:00 a. m.

⦁ Hora en Caracol Sports: 9:00 a. m.

