¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 4?

Egan Bernal tuvo su primer día de crisis en el Giro de Italia 2026. Después de haber firmado buenas jornadas, en las que incluso bonificó, lo que le permitió entrar al podio de la general, este martes 12 de mayo no la pasó nada bien. Y es que, entre Catanzaro y Cosenza, se enfrentó a un recorrido total de 138 kilómetros y un puerto de segunda categoría, el cual le costó al 'joven maravilla'.

A falta de 44 kilómetros de la meta, el Movistar Team puso un fuerte paso con el fin de seleccionar la carrera y dejar atrás a los embaladores. El objetivo de la escuadra telefónica era dejar el camino lo más libre posible para que Orluis Aular se hiciera con la victoria. Sin embargo, eso no ocurrió, ya que el venezolano terminó de segundo, detrás de Jhonatan Narváez( UAE Team Emirates - XRG).

Lo cierto es que el ritmo que impuso el equipo español afectó a más de uno, entre ellos, Egan Bernal. Llegó a estar a 20 segundos del grupo principal, sufriendo, pero, en una muestra más de su resiliencia, logró conectar con los de adelante. Eso sí, no lo hizo solo, pues contó el apoyo de su compañero del Netcompany INEOS, Ben Turner, y otros ciclistas que estaban en la misma situación.

Egan Bernal, ciclista colombiano y líder del Netcompany INEOS en el Giro de Italia 2026 Getty Images

Finalmente, el nacido en Zipaquirá cruzó la meta en el puesto 27 con el mismo tiempo del ganador, el ecuatoriano Narváez. Así las cosas, en la clasificación general, cayó una posición, de tercero a cuarto, a 4'' del líder y portador de la 'maglia rosa', Giulio Ciccone (Lidl - Trek), con un tiempo total de 16h 18' 51''. El 'capo' del conjunto británico sigue en la pelea por el anhelado título de la carrera.



Ahora, este miércoles 13 de mayo, Egan Bernal y demás corredores se enfrentarán a 203 kilómetros de recorrido, entre Praia a Mare y Potenza, con un puerto de tercera categoría, a la altura del 23 km, y uno de segunda, cuando vayan sobre el 144 km. De igual manera, algunas metas volantes que le servirán a los interesados en la lucha por la 'maglia ciclamino' del Giro de Italia.