Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 4; Egan Bernal sufrió

La acción regresó al Giro de Italia 2026 con varias noticias. Después de la primera jornada de descanso, se llevó a cabo la etapa 4, este martes 12 de mayo. Fueron 138 kilómetros, entre Catanzaro y Cosenza, donde el pelotón se enfrentó a un puerto de segunda categoría, el cual hizo estragos. Movistar Team se la jugó, aceleró y perjudicó a más de uno, como Egan Bernal, líder del Netcompany INEOS, y Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team), quien llegaba como líder. Con el grupo seleccionado, quien se llevó la victoria fue Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG).

Así las cosas, la clasificación general sufrió cambios, empezando porque el uruguayo no pudo defender la 'maglia rosa'. Ahora, el que la portara, tras subirse a lo más alto, será Giulio Ciccone (Lidl - Trek), seguido de Jan Christen (UAE Team Emirates - XRG), en la segunda posición, a 4''. Por último, quien completa el podio es Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team), en la tercera plaza, a 4''. Capítulo aparte para 'el joven maravilla', que llegó a perder 20 segundos, pero, en una muestra de resiliencia, logró conectar con el pelotón y salvarse. Ahora, es cuarto, también a 4''.

Ahora, las noticias de esta jornada también pasaron por una serie de retiros que se confirmaron. Wilco Kelderman, pieza clave para Jonas Vingegaard en el Visma Lease a Bike, puso 'pie en tierra', al igual que Kaden Groves (Alpecin - Premier Tech), que era uno de los animadores en las fracciones que terminaban al esprint. Para finalizar, quien también puso punto final a su participación en la edición 109 de la 'corsa rosa' fue Arnaud De Lie (Lotto Intermarché). De esa manera, se completaron 10 abandonos en lo que va de la competencia.

Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en medio del Giro de Italia 2026 Getty Images

Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 4

1. Giulio Ciccone (Lidl - Trek) - 16h 18' 51''

2. Jan Christen (UAE Team Emirates - XRG) - a 4''

3. Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team) - a 4''

4. Egan Bernal (Netcompany INEOS) - a 4''

5. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) - a 6''

6. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 6''

7. Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché) - a 10''

8. Enric Mas (Movistar Team) - a 10''

9. Markel Beloki (EF Education - EasyPost) - a 10''

10. Jan Hirt (NSN Cycling Team) - a 10''

