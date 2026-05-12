Giro de Italia 2026, EN VIVO; a qué hora y dónde ver, por TV y ONLINE, la etapa 5

La edición 109 del Giro de Italia empezó movida. En menos de una semana, varios de los candidatos al título como Adam Yates y Jay Vine, ambos del UAE Team Emirates XRG, y Santiago Buitrago, del Bahrain - Victorious, se retiraron. De igual manera, Wilco Kelderman, pieza clave para Jonas Vingegaard en el Visma Lease a Bike, y Kaden Groves (Alpecin - Premier Tech), uno de los mejores embaladores del mundo, pusieron 'pie en tierra'.

Eso sí, esta 'corsa rosa' recién está comenzando y queda camino por delante. Razón por la que, de seguro, las emociones no faltarán y este miércoles 13 de mayo no será la excepción. La etapa 5 se disputará entre Praia a Mare y Potenza, con un recorrido total de 203 kilómetros, donde se enfrentarán a un puerto de tercera y otro de segunda categoría. Además, habrá unos cuantos esprint intermedios en la lucha por dicha clasificación.

Vea la etapa 5 del Giro de Italia 2026, EN VIVO, desde las 6:30 de la mañana (hora de Colombia) por la señal HD2 de Caracol Televisión. De igual manera, desde las 8:30 a.m., por la señal principal. Sin embargo, no es la única alternativa, ya que, desde las 6:30 a.m., podrá seguirla, ONLINE, por Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo) y la plataforma de Ditu (https://ditu.caracoltv.com/).



Hora y dónde ver la etapa 5 del Giro de Italia 2026

Fecha: miércoles 13 de mayo.

Hora: 6:30 a.m. (hora Colombia).

Transmisión: señal HD2 de Caracol Televisión, portal de Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo) y Ditu (https://ditu.caracoltv.com/).

Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 5 del Giro de Italia 2026

Recorrido, perfil y altimetría de la etapa 5 del Giro de Italia 2026 ProCycling Stats

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Así va la clasificación general del Giro de Italia 2026: etapa 4

1. Giulio Ciccone (Lidl - Trek) - 16h 18' 51''

2. Jan Christen (UAE Team Emirates - XRG) - a 4''

3. Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team) - a 4''

4. Egan Bernal (Netcompany INEOS) - a 4''

5. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) - a 6''

6. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 6''

7. Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché) - a 10''

8. Enric Mas (Movistar Team) - a 10''

9. Markel Beloki (EF Education - EasyPost) - a 10''

10. Jan Hirt (NSN Cycling Team) - a 10''