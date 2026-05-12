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Gol Caracol  / Ciclismo  / Giro de Italia 2026, EN VIVO; a qué hora y dónde ver, por TV y ONLINE, la etapa 5

Giro de Italia 2026, EN VIVO; a qué hora y dónde ver, por TV y ONLINE, la etapa 5

Este miércoles 13 de mayo, la quinta jornada del Giro de Italia 2026 tendrá un recorrido de 203 kilómetros entre Praia a Mare y Potenza, con dos duros ascensos.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 12 de may, 2026
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Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en medio del Giro de Italia 2026
Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en medio del Giro de Italia 2026
Getty Images

La edición 109 del Giro de Italia empezó movida. En menos de una semana, varios de los candidatos al título como Adam Yates y Jay Vine, ambos del UAE Team Emirates XRG, y Santiago Buitrago, del Bahrain - Victorious, se retiraron. De igual manera, Wilco Kelderman, pieza clave para Jonas Vingegaard en el Visma Lease a Bike, y Kaden Groves (Alpecin - Premier Tech), uno de los mejores embaladores del mundo, pusieron 'pie en tierra'.

Eso sí, esta 'corsa rosa' recién está comenzando y queda camino por delante. Razón por la que, de seguro, las emociones no faltarán y este miércoles 13 de mayo no será la excepción. La etapa 5 se disputará entre Praia a Mare y Potenza, con un recorrido total de 203 kilómetros, donde se enfrentarán a un puerto de tercera y otro de segunda categoría. Además, habrá unos cuantos esprint intermedios en la lucha por dicha clasificación.

  1. Jonas Vingegaard, ciclista danés del Team Visma Lease a Bike, en la etapa 4 del Giro de Italia 2026
    Jonas Vingegaard, ciclista danés del Team Visma Lease a Bike, en la etapa 4 del Giro de Italia 2026
    Twitter del Team Visma Lease a Bike
    Ciclismo

    Jonas Vingegaard recibió una mala noticia en el Giro de Italia; se confirmó en la etapa 4

Vea la etapa 5 del Giro de Italia 2026, EN VIVO, desde las 6:30 de la mañana (hora de Colombia) por la señal HD2 de Caracol Televisión. De igual manera, desde las 8:30 a.m., por la señal principal. Sin embargo, no es la única alternativa, ya que, desde las 6:30 a.m., podrá seguirla, ONLINE, por Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo) y la plataforma de Ditu (https://ditu.caracoltv.com/).

Hora y dónde ver la etapa 5 del Giro de Italia 2026

Fecha: miércoles 13 de mayo.
Hora: 6:30 a.m. (hora Colombia).
Transmisión: señal HD2 de Caracol Televisión, portal de Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo) y Ditu (https://ditu.caracoltv.com/).

Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 5 del Giro de Italia 2026

Recorrido, perfil y altimetría de la etapa 5 del Giro de Italia 2026
Recorrido, perfil y altimetría de la etapa 5 del Giro de Italia 2026
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Así va la clasificación general del Giro de Italia 2026: etapa 4

1. Giulio Ciccone (Lidl - Trek) - 16h 18' 51''
2. Jan Christen (UAE Team Emirates - XRG) - a 4''
3. Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team) - a 4''
4. Egan Bernal (Netcompany INEOS) - a 4''
5. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) - a 6''
6. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 6''
7. Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché) - a 10''
8. Enric Mas (Movistar Team) - a 10''
9. Markel Beloki (EF Education - EasyPost) - a 10''
10. Jan Hirt (NSN Cycling Team) - a 10''

  1. Egan Bernal, ciclista colombiano y líder del Netcompany INEOS en el Giro de Italia 2026
    Egan Bernal, ciclista colombiano y líder del Netcompany INEOS en el Giro de Italia 2026
    Getty Images
    Ciclismo

    Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 4; Egan Bernal sufrió

  2. Jhonatan Narváez, ciclista ecuatoriano del UAE Team Emirates - XRG, ganó la etapa 4 del Giro de Italia 2026
    Jhonatan Narváez, ciclista ecuatoriano del UAE Team Emirates - XRG, ganó la etapa 4 del Giro de Italia 2026
    AFP
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    Ciclismo

    Reviva la victoria de Jhonatan Narváez en la etapa 4 del Giro de Italia 2026

  3. Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, corre el Giro de Italia 2026
    Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, corre el Giro de Italia 2026
    Getty Images
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    Giro de Italia 2026, EN VIVO; hora y dónde ver, por TV y ONLINE, las 21 etapas

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