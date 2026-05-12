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Gol Caracol  / Ciclismo  / Egan Bernal, la sensación en el Giro de Italia 2026; así se le vio en la etapa 4

Egan Bernal, la sensación en el Giro de Italia 2026; así se le vio en la etapa 4

Además de ser protagonista en la clasificación general de la 'corsa rosa', el ciclista colombiano del INEOS, Egan Bernal, dio de qué hablar por otros motivos.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 12 de may, 2026
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Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, junto con Filippo Ganna en la etapa 4 del Giro de Italia 2026
Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, junto con Filippo Ganna en la etapa 4 del Giro de Italia 2026
Getty Images

Egan Bernal arribó al Giro de Italia con la ilusión de hacer cosas grandes. Y es que los resultados obtenidos a lo largo de la temporada invitaban a soñar. Además de haber sido campeón de la prueba de ruta del Campeonato Nacional, fue séptimo en la Faun-Ardèche Classic, subcampeón del Tour de los Alpes y quinto en la Lieja Bastoña Lieja.

  1. Einer Rubio y Egan Bernal, colombianos en el Giro de Italia 2026.
    Einer Rubio y Egan Bernal, colombianos en el Giro de Italia 2026.
    Getty Images.
    Ciclismo

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Por eso, el Netcompany INEOS eligió al 'joven maravilla' como líder para la 'corsa rosa', rol al que ha respondido de buena manera. Recordemos que ya sabe lo que es ganar esta carrera, tras haberse subido a lo más alto del podio en 2021. Razón por la que es la sensación a donde sea que vaya y así se lo han hecho saber los miles de aficionados.

En la previa de la etapa 4 del Giro de Italia, Egan Bernal compartió con varias personas, a las que les cumplió su sueño, regalándoles unos minutos de su tiempo. Fotos, autógrafos y un cruce de palabras, se vieron por cuenta del nacido en Zipaquirá, quien siempre se ha mostrado amable y abierto a compartir con la gente en donde sea que esté.

"Hasta el momento, todo está bien. Llegamos a Italia, sin problema. Ya salvamos etapas en cuanto a caídas, posición y estrés. Se viene un nuevo día y hay que ir paso a paso. Por ahora, me siento bien y tenemos que seguir concentrados", dijo el 'escarabajo', en entrevista con Diego Alberto, periodista de Noticias Caracol y enviado especial a Europa.

  1. Egan Bernal y Jonas Vingegaard, dos de los favoritos a ganar el Giro de Italia 2026
    Egan Bernal y Jonas Vingegaard, dos de los favoritos a ganar el Giro de Italia 2026
    Getty Images
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  2. Jonas Vingegaard, ciclista danés del Team Visma Lease a Bike, en la etapa 4 del Giro de Italia 2026
    Jonas Vingegaard, ciclista danés del Team Visma Lease a Bike, en la etapa 4 del Giro de Italia 2026
    Twitter del Team Visma Lease a Bike
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    Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS Grenadiers.
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