Egan Bernal, la sensación en el Giro de Italia 2026; así se le vio en la etapa 4

Egan Bernal arribó al Giro de Italia con la ilusión de hacer cosas grandes. Y es que los resultados obtenidos a lo largo de la temporada invitaban a soñar. Además de haber sido campeón de la prueba de ruta del Campeonato Nacional, fue séptimo en la Faun-Ardèche Classic, subcampeón del Tour de los Alpes y quinto en la Lieja Bastoña Lieja.

Por eso, el Netcompany INEOS eligió al 'joven maravilla' como líder para la 'corsa rosa', rol al que ha respondido de buena manera. Recordemos que ya sabe lo que es ganar esta carrera, tras haberse subido a lo más alto del podio en 2021. Razón por la que es la sensación a donde sea que vaya y así se lo han hecho saber los miles de aficionados.

En la previa de la etapa 4 del Giro de Italia, Egan Bernal compartió con varias personas, a las que les cumplió su sueño, regalándoles unos minutos de su tiempo. Fotos, autógrafos y un cruce de palabras, se vieron por cuenta del nacido en Zipaquirá, quien siempre se ha mostrado amable y abierto a compartir con la gente en donde sea que esté.

"Hasta el momento, todo está bien. Llegamos a Italia, sin problema. Ya salvamos etapas en cuanto a caídas, posición y estrés. Se viene un nuevo día y hay que ir paso a paso. Por ahora, me siento bien y tenemos que seguir concentrados", dijo el 'escarabajo', en entrevista con Diego Alberto, periodista de Noticias Caracol y enviado especial a Europa.

