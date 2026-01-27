Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿Cómo quedó Fernando Gaviria en etapa 1 del AlUla Tour 2026? Tuvo bastante suerte

¿Cómo quedó Fernando Gaviria en etapa 1 del AlUla Tour 2026? Tuvo bastante suerte

El ciclista colombiano se estrenó con alta dosis de fortuna luciendo los colores de su nuevo equipo, el Caja Rural Seguros, de España, al que se unió procedente del Movistar Team.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 27 de ene, 2026
Comparta en:
Fernando Gaviria, octavo en etapa 1 de AlUla Tour 2026, de Arabia Saudita.jpg
Fernando Gaviria se estrenó con su nuevo equipo.
Foto: Caja Rural.

Publicidad

Publicidad

Publicidad