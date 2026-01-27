¿Cómo quedó Fernando Gaviria en etapa 1 del AlUla Tour 2026? Tuvo bastante suerte

Fernando Gaviria le dio inicio a su temporada en el AlUla Tour 2026, de Arabia Saudita, donde fue uno de los protagonistas de la primera etapa, disputada sobre 158 kilómetros planos, pero bastante accidentados.

El antioqueño logró evitar el infortunio a lo largo del camino, en el que hubo caídas y abanicos, como se le dice al fraccionamiento del pelotón cuando hay viento de costado, hechos que afectaron a varios corredores.

La buena ubicación del paisa en el lote le permitió eludir los incidentes de la jornada para quedar en el grupo de punta con los demás velocistas y disputar el embalaje final.

Entre tanto, el también colombiano Sergio Andrés Higuita (Astana), la otra carta ‘cafetera’ en suelo árabe, arribó en el lote principal.



¿Cómo quedó Fernando Gaviria en etapa 1 del AlUla Tour 2026?

El velocista de Caja Rural estuvo en el esprint, pero no consiguió una buena ubicación en los últimos metros, por lo cual cruzó la meta en el octavo lugar con el mismo tiempo del ganador del día: el italiano Jonathan Milan. A su vez, Sergio Andrés Higuita llegó en la posición 49 con 11 segundos de retraso, como se ve a continuación:



🚴🏻‍♂️💨 A thrilling chase has set the stage for an explosive sprint at the AlUla Camel Cup Track! 💪#AlUlaTour pic.twitter.com/PjCQcihnff — طواف العلا | ALULATOUR (@thealulatour) January 27, 2026

⦁ Resultados, etapa 1

1. Jonathan Milan (ITA, Lidl-Trek): 3:36:32

2. Milan Fretin (BEL, Cofidis): MT

3. Matteo Moschetti (ITA, Pinarello): MT

8. Fernando Gavira (COL, Caja Rural): MT

49. Sergio Higuita (COL, Astana): a 0:11

⦁ Clasificación general

1. Jonathan Milan (ITA, Lidl-Trek): 3:36:22

2. Milan Fretin (BEL, Cofidis): a 0:04

3. Matteo Moschetti (ITA, Pinarello): a 0:06

8. Fernando Gavira (COL, Caja Rural): a 0:10

48. Sergio Higuita (COL, Astana): a 0:21

La segunda jornada será el miércoles 28 de enero sobre 152 kilómetros planos, trazado en el que Gaviria podrá nuevamente luchar por la victoria.

Recorrido restante, AlUla Tour 2026:

⦁ Etapa 2

- Fecha: miércoles 28 enero

- Distancia: 152 kilómetros

- Perfil: plano

⦁ Etapa 3

- Fecha: jueves 29 de enero

- Distancia: 142,1 kilómetros

- Perfil: montañoso

⦁ Etapa 4

- Fecha: viernes 30 de enero

- Distancia: 184 kilómetros

- Perfil: plano

⦁ Etapa 5

- Fecha: sábado 31 de marzo

- Distancia: 163,9 kilómetros

- Perfil: montañoso