¿Cómo quedó Isaac del Toro en la clasificación de la contrarreloj del Mundial de ciclismo?

Remco Evenepoel no tuvo rival. Con un tiempo de 49 minutos y 46 segundos, se coronó campeón de la 'crono' del Mundial de ciclismo, donde Tadej Pogacar fue cuarto después de que se le escapase el cajón por apenas un segundo y 66 centésimas, la diferencia que cedió con Ilan van Wilder.

Buena carrera del mexicano Isaac del Toro, bien al principio y al final, pero con cierto bajón en medio para terminar quinto, a 2' 40'' de Evenepoel. Y es que la prueba resultó muy exigente, lo que corroboraron las grandes diferencias en meta, ya que contaba con hasta cinco subidas a superar.

Abrió la segunda carrera del día y de los Mundiales, como la primera, un ciclista local, Shemu Nsengiyumva, que no hizo un mal tiempo (56' 41''). Aunque las primeras referencias a seguir fueron la del belga Florian Vermeersch (54' 49''), el canadiense Michael Shea Leonard (53' 39'') y también la de su compatriota Van Wilder (52' 22'').

El que arrancó las hostilidades importantes, las de los candidatos al podio, fue Isaac Del Toro, que marcó el mejor tiempo en el primer punto intermedio por delante de Vine, el francés Bruno Almirail y Pogacar. Con el que no pudo Del Toro en ese punto de la crono fue con Evenepeol, un auténtico misil con una ventaja en 10 km sobre Pogacar de 45 segundos. Tremendo el belga, que ahí, en ese arranque, cimentó su tercer título mundial.

Isaac del Toro, ciclista mexicano, en medio de la contrarreloj del Mundial de ciclismo 2025 Getty Images

Publicidad

A partir de entonces todo fue asombro por la exhibición del corredor de Aalst, que suma a sus tres oros consecutivos en CRI (2023, 2024 y 2025) otro más de la prueba en línea (2022) y el doblete dorado en los Juegos Olímpicos de París (2024).

Un recital solo comparable al hundimiento de Pogacar, que dejó para la historia la imagen de Evenepoel -un rival al que siempre ha solido superar, como a todos los demás-, doblándole en una cuesta adoquinada.

Publicidad

Una fotografía y un vídeo casi increíbles de creer que le podrían servir de motivación al esloveno de cara a la prueba en línea del domingo, para la que debe mejorar mucho si quiere tener respuestas para un Remco colosal este domingo.