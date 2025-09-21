¿Cómo quedó Walter Vargas en la clasificación de la contrarreloj del Mundial de ciclismo?

Remco Evenepoel se proclamó campeón del mundo de contrarreloj por tercer año consecutivo, este domingo 21 de septiembre, en Kigali, dominando la prueba al punto de alcanzar y adelantar a Tadej Pogacar, quien había salido dos minutos y medio antes que él y terminó de cuarto. Allí, el único colombiano fue Walter Vargas.

Coronado previamente en 2023, en Glasgow, y el año pasado en Zúrich, el belga iguala al alemán Tony Martin y al australiano Michael Rogers, los dos únicos otros ciclistas que lograron este triplete de manera consecutiva.

El australiano Jay Vine y otro belga, Ilan Van Wilder, completaron el podio. Pogacar, el día de su cumpleaños, terminó en la cuarta posición, a 2' 38'' de Evenepoel, quien lo adelantó en la subida adoquinada de Kimihurura, una escena muy inesperada dada la dominación del esloveno en el ciclismo mundial.

Pero Evenepoel estaba en otro nivel, una señal prometedora antes de la carrera de ruta, en una semana, donde podría convertirse en el primer ciclista en la historia en ganar ambas pruebas en los mismos Mundiales, un año después de lograr este doblete en los Juegos Olímpicos de París, una hazaña también inédita.

Saliendo como un cohete, Evenepoel ya tenía una ventaja de 45 segundos después de solo diez kilómetros en el difícil recorrido en Kigali, que acoge estos primeros Mundiales en suelo africano. Con su casco dorado, continuó al mismo ritmo para aplastar a la competencia y a Pogacar, quien tendrá un gran desafío en la prueba de ruta.

Walter Vargas, ciclista colombiano, en la contrarreloj del Mundial de ciclismo 2025 AFP

"Realmente tuve un gran día, espero mantener esta forma para el próximo domingo", destacó Evenepoel, quien demostró, una vez más, que es el maestro indiscutible de la contrarreloj. Exactamente, un tercio (22 de 66) de sus victorias provienen de este esfuerzo solitario gracias a su potencia, aerodinámica y sentido del detalle.

Respecto al colombiano, Walter Vargas, firmó unos buenos parciales, siendo puesto 11 en el primero, décimo en el segundo y noveno en el tercer referencial. Sin embargo, sufrió un pinchazo en el remate y eso generó que cediera tiempo y terreno. Fue así como culminó de 14, a 4' 04'' de Remco Evenepoel.