Síguenos en::
Tendencias:
CONVOCATORIA SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿Cómo quedó Nairo Quintana en la clasificación del Giro de Emilia 2025?

¿Cómo quedó Nairo Quintana en la clasificación del Giro de Emilia 2025?

Al ser uno de los únicos tres colombianos que han ganado esta carrera en la historia, las miradas estuvieron puestas en Nairo Quintana, del Movistar Team.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 4 de oct, 2025
Comparta en:
Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, corrió el Giro de Emilia 2025
Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, corrió el Giro de Emilia 2025
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad