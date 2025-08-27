¿Cómo quedó Santiago Buitrago en la clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 5?

Santiago Buitrago sufrió más de la cuenta este miércoles 27 de agosto, en la Vuelta a España. En Figueres, se corrió la contrarreloj por equipos, que contó con 24,1 kilómetros en total y fue totalmente llana, y el Bahrain Victorious no la pasó bien. Con un tiempo de 25 minutos y 57 segundos, finalizó en el puesto número 11, a 31'' del ganador, UAE Team Emirates XRG.

Quien terminó en la segunda plaza de la jornada fue el Team Visma Lease a Bike, a ocho segundos, por lo que Jonas Vingegaard recuperó la camiseta roja, desplazando a David Gaudu (Groupama - FDJ). Los que completan el podio son Juan Ayuso y Joao Almeida, ambos del UAE Team Emirates XRG, en la segunda y tercera posición, respectivamente, y los dos a 8''.

Pero no fueron los únicos cambios en el top 10. De hecho, Santiago Buitrago salió de este exclusivo grupo, pasando de estar en el séptimo lugar al 14, a 39 segundos del danés. Razón por la que deberá remontar, cuando aparezca la montaña, que es el perfil que mejor le siente y en el que suele mostrar su mejor rendimiento. Justamente, este jueves es una buena chance.

Santiago Buitrago, ciclista colombiano. Getty Images.

La etapa 6 de la Vuelta a España tiene un final en alto. Entre Olot y Andorra, el pelotón se enfrenta a 170,3 kilómetros de recorrido en total, con cuatro puertos de montaña: uno de tercera categoría de arranque; después, uno de primera; posteriormente, uno de segundo; y, por último, otro de primera en el remate. Por eso, podría ir en busca de la victoria y acortar tiempo.