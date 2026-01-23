¿Cuándo vuelve a competir Nairo Quintana? Su segunda carrera del año trae más montaña

Nairo Quintana comenzó su plan de competencias el viernes 23 de enero con la Camp de Morvedre, en España, clásica de un día con alta dosis de montaña en la que se dejó ver atacando en el terreno de ascenso y ocupando la casilla 16.

Y aunque fue exigido en su primera aparición del año debido a los reiterados ascensos de primera categoría que hubo en el camino, no tendrá mayor espacio para relajarse, ya que su siguiente aparición será también en suelo ibérico 24 horas después.

El pedalista, que cumplirá 36 años de edad el 4 de febrero, ahora afrontará como referente del equipo español Movistar Team la tercera edición de la Ruta de la Cerámica-Gran Premio Castellón, otro certamen de un día en el que los escaladores se pondrán a prueba y en el que seguramente la explosividad hará que haya batalla.



¿Cuándo vuelve a competir Nairo Quintana?

El corredor boyacense fue inscrito para participar el sábado 24 de enero en la Ruta de la Cerámica-Gran Premio Castellón, carrera de 171 kilómetros entre las localidades de Castellón y Onda, en la costa mediterránea de España.

El trazado de la segunda salida del año para el colombiano será de media montaña, con un alto de tercera categoría que se empezará a subir desde el banderazo inicial y 2 ascensos posteriores de segunda ubicados en los kilómetros 61 y 160, como se ve a continuación:



¿Nairo Quintana irá los Nacionales de Ruta 2026?

La estadía del boyacense en suelo europeo no hace seguro que esté presente en los Campeonatos de Nacionales Ciclismo, que se disputarán entre el jueves 5 y el domingo 8 de febrero en carreteras de Zipaquirá, Cundinamarca.

El evento se podría cruzar con sus compromisos en el 'Viejo Continente', por lo cual es necesario esperar si podrá actuar con las demás estrellas del pedalismo nacional en un certamen para el que ya está confirmado Egan Bernal, que defenderá sus títulos del año anterior en fondo y contrarreloj.

