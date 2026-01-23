¿Cómo quedó Nairo Quintana en clasificación de Classica Morvedre? Hubo segundo lugar para Colombia

Nairo Quintana inició su temporada competitiva de 2026 como referente del Movistar Team la Classica Camp de Morvedre, de España, evento con salida y llegada en la población valenciana de Estivella, donde por poco hay triunfo para Colombia.

El trazado tuvo 163,4 exigentes kilómetros de alta montaña si se tiene en cuenta que el pelotón debió subir 3 veces el alto de Garbí, escalada de primera categoría con promedio de inclinación superior al 9 por ciento.

El boyacense atacó a falta de 34 kilómetros para la meta, antes del último ascenso. Y aunque su arrancón fue con 4 hombres más, entre los que se destacaba el español Marc Soler, fue rápidamente capturado por el pelotón.

🇪🇸 #CCMEstivella26 - 44 km para meta. Ⓜ️ Activos en el segundo paso por El Garbí. Lo intentó Pescador, G. Pierna y Romeo.



Ahora Quintana ➡️ quinteto en fuga.#RodamosJuntos I @movistar_es pic.twitter.com/ccgEiJelDj — Movistar Team (@Movistar_Team) January 23, 2026

Sin embargo, el que dio el golpe fue el también ‘escarabajo’ Diego Pescador, quindíano de 21 años de edad, compañero de Quintana en el Movistar Team y quien también probó suerte saliendo del lote con fuerte paso en el último alto en compañía de los italianos Antonio Tiberi y Christian Scaroni, con los que logró coronar la cima y descolgarse hacia la llegada, siendo segundo en el embalaje final detrás de Scaroni.



🇮🇹 ¡¡Victoria de @ChristianScaroni en la Clásica de Morvedre!!



🏆 ¡El ciclista de Astana bate en el sprint final a sus dos compañeros de fuga!



2º Diego Pescador 🇨🇴

3º Antonio Tiberi 🇮🇹



🔴 Sigue el podio en DIRECTO en Teledeporte y @rtveplay https://t.co/9Tp3vrsivG pic.twitter.com/Z3cXCHcZn8 — Teledeporte (@teledeporte) January 23, 2026

Publicidad

¿Cómo quedó Nairo Quintana en la clasificación general de Classica Camp de Morvedre 2026?

El boyacense cruzó la meta con el lote principal con más de un minuto de retraso con referencia a la cabeza de carrera, en la que el italiano Scaroni fue primer con el mismo tiempo del 'cafetero' Diego Pescador.

⦁ Clasificación general, Classica Camp de Morvedre 2026:

1. Christian Scaroni (ITA, Astana): 3:57:35

2. Diego Pescador (COL, Movistar): MT

3. Antonio Tiberi (ITA, Bahrain): MT

4. Iván Romeo (ESP, Movisar): a 0:39

5. Andrea Vendrame (ITA, Jayco): a 0:39



¿Cuándo vuelve a competir Nairo Quintana?

El corredor boyacense fue inscrito por el Movistar Team para participar el sábado 24 de enero en la Ruta de la Cerámica-Gran Premio Castellón, prueba de 171 kilómetros entre las localidades de Castellón y Onda, en la costa mediterránea de España.

Publicidad

El trazado de la segunda carrera del año para el colombiano será de media montaña, con un alto de tercera categoría que se empezará a subir desde el banderazo inicial y 2 ascensos posteriores de segunda ubicados en los kilómetros 61 y 160.

¿Nairo Quintana, baja para los Nacionales de Ruta 2026?

La estadía del boyacense en suelo europeo lo pone en duda para los Campeonatos de Nacionales Ciclismo, que se disputarán entre el jueves 5 y el domingo 8 de febrero en carreteras de Zipaquirá, Cundinamarca, evento para el que ya está confirmado Egan Bernal, que defenderá sus títulos del año anterior en fondo y contrarreloj.

