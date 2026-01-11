Se conoció el tiempo de baja de Juan Camilo 'Cucho' Hernández, tras lesión con Betis

Juan Camilo 'Cucho' Hernández es de los jugadores colombianos con gran presente en el fútbol de España. El delantero pereirano, de 26 años, es de las piezas claves en el Real Betis, escuadra que es entrenada por el chileno Manuel Pellegrini. No obstante, en el reciente partido de su club frente al Oviedo tuvo que ser sustituido por una lesión muscular. En las últimas horas, se conoció el tiempo que estará de baja.

El número '19' del club verde de la ciudad de Sevilla fue relevado a la altura del minuto 80 y en su lugar ingresó Ezequiel Ávila. Pellegrini ya había avisado en la rueda de prensa posterior que el cambio se debió a molestias físicas y que debían esperar el resultado de los exámenes para determinar su estado de salud, pero desde el país 'ibérico' ya avisaban que el panorama no 'pintaba' nada bien para el 'Cucho'.

Así las cosas, el periodista Gonzalo Tortosa, de 'El Chiringuito', dio a conocer novedades sobre Hernández Suárez. Informó del tiempo que estará por fuera de las canchas el artillero 'cafetero'.

'Cucho' Hernández con el Betis de España - Foto: Getty Images

¿Cuál es el estado de salud de Juan Camilo 'Cucho' Hernández y por cuánto tiempo no jugará?

En ese orden de ideas, Tortosa precisó en su perfil social en 'X' que el futbolista con registro del Betis estará de "unas tres a cuatro semanas de baja", por lo que será partidos importantes con su club, que incluye la serie de los octavos de final de su escuadra contra el Elche por la Copa del Rey. Además de duelos en la Europa League y Liga de España.



Hay que precisar que en lo que va de la temporada 2025/2026 en la Liga de España, el 'Cucho' ha jugado 19 partidos, convirtiendo ocho goles y generado tres asistencias.

Publicidad

De otro lado, el comunicador generó reportes de otros futbolistas del 'verdiblanco' lesionados. Precisó que se espera que Ángel Rodríguez "pueda volver en una o dos semanas" y que Junior Firpo "estará un mes de baja".

🟢⚪️🏥 Tiempos de baja en el Real Betis.



◉ Ángel Ortiz se espera que pueda volver en 1-2 semanas.



◉ Junior Firpo estará un mes de baja.



◉ Cucho Hernández, unas 3-4 semanas de baja. @elchiringuitotv pic.twitter.com/A5suxa6Hva — Gonzalo Tortosa (@GonzaloTortosa) January 11, 2026

El mensaje del 'Cucho' al conocer el tiempo que baja que estará por fuera de las canchas

El 'cafetero' usó sus redes sociales para escribir unas palabras. Juan Camilo agradeció a todos los recados de aliento y apoyo tras haberse lesionado.

Publicidad

"Volveré pronto, a por más y mejor. Gracias a todos por sus mensajes", escribió el delantero colombiano en su perfil social de 'X'. La publicación fue acompañada de una fotografía suya en un juego con Real Betis.