Ciclista se retiró de la Vuelta a España, tras caída provocada por unos manifestantes

Ciclista se retiró de la Vuelta a España, tras caída provocada por unos manifestantes

Este martes, un corredor decidió abandonar la ronda ibérica luego de no resistir a las heridas que sufrió el pasado domingo por una caída en medio de las protestas en contra del Israel Premier Tech.

Por: Caracol Sports
Actualizado: septiembre 09, 2025 09:42 a. m.
Getty Images.