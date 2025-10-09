¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación del Gran Piemonte 2025?

Egan Bernal está firmando un cierre de temporada para enmarcar. A pesar de que no tuvo su mejor presentación en la prueba de ruta del Mundial de ciclismo, representando a Colombia, ya que se retiró, supo reponerse a esa situación y brillar en las siguientes carreras que disputó, cada una de ellas en territorio italiano.

Todo empezó con el Giro de Emilia, donde finalizó cuarto, solo detrás de Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG), que se coronó campeón, y Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling) y Lenny Martinez (Bahrain Victorious), quienes se subieron a los otros cajones del podio. Allí, el 'joven maravilla' fue protagonista de principio a fin.

Lejos de conformarse con ello, acudió a la clásica Tre Valli Varesine y no desentonó. En un buen tramo de dicha prueba, estuvo en el frente de carrera, liderando la fuga del día e incluso quedando en solitario adelante, bajo un alto ritmo. Infortunadamente, no le alcanzó, pero puso en aprietos a más de uno y agitó la competencia.

Al final, Egan Bernal cruzó la meta en el puesto 54, a tres minutos y 38 segundos del ganador, Tadej Pogacar. Y es que, después de haber dado 'candela', las piernas no respondieron más, se descolgó y decidió guardar energías y fuerzas para el Gran Piemonte, que se llevó a cabo este jueves 9 de octubre, también en Italia.



Fueron 179 kilómetros de recorrido en total, entre las localidades de Dogliani y Acqui Terme, donde se enfrentó a una serie de exigentes ascensos. No era fácil llevarse el triunfo, pero el nacido en Zipaquirá, fiel a su estilo y con una filosofía de atacar y mover la carrera, se las ingenió para hacer de las suyas y no desentonar.

Egan Bernal, ciclista colombiano, lidera el INEOS Grenadiers en el Gran Piemonte 2025 Getty Images

No le alcanzó para hacerse con el título, pues Egan Bernal terminó en la novena posición, a 1' 07'' del campeón, que fue Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG), con un tiempo definitivo de 4h 08' 24''. Sin embargo, las sensaciones que el 'escarabajo' dejó fueron alentadoras y más pensando en el 2026, donde sueña con lograr grandes cosas.

"Tengo una buena corazonada para el siguiente año, ya que el 2025 me dio confianza y me llené de ella. Además, di un paso adelante en mi condición física, lo cual es importante. Por eso, para el 2026, quiero volver al pelotón e intentar estar en el lugar que creo que merezco", expresó en entrevista exclusiva con 'Caracol Sports'.