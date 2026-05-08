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Gol Caracol  / Ciclismo  / "El final de la etapa 1 del Giro de Italia iba a ser peligroso en esas carreteras estrechas"

"El final de la etapa 1 del Giro de Italia iba a ser peligroso en esas carreteras estrechas"

Cuando el pelotón rodaba a alta velocidad, ya que quedaba menos de un kilómetro y se preparaban para el embalaje, se presentó un enredón en el Giro de Italia.

Por: EFE
Actualizado: 8 de may, 2026
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Así lució el pelotón en la etapa 1 del Giro de Italia 2026
Así lució el pelotón en la etapa 1 del Giro de Italia 2026
AFP

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