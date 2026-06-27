James Rodríguez analizó el próximo rival de Colombia; "esos rivales son físicos, dejan jugar menos"

Tras el empate 0-0 entre Colombia y Portugal en la última fecha de la fase de grupos, la 'tricolor' aseguró el primer lugar de la zona que era el objetivo principal, y ahora esperan seguir escalando en las fases definitivas del Mundial 2026.

Luego de la igualdad, el capitán James Rodríguez se refirió al partido que hizo todo el equipo y destacó el esfuerzo que se tuvo durante los 90 minutos en un ambiente bastante complicado debido al calor.

"Fue un partido muy difícil. Cuando enfrentamos a rivales que dejan jugar, para nosotros es mucho más cómodo. Pero creo que hoy hicimos un buen partido; solo nos faltó el gol".

Cristiano Ronaldo y James Rodríguez en Colombia vs Portugal AFP

El '10' de la Selección Colombia también habló del por qué el equipo no logró marcar luego de varias oportunidades claras durante el compromiso: "creo que nos medimos con un equipo grande, con jugadores de mucha experiencia, que militan en clubes importantes y tienen una gran historia. pero bueno, aún así, les hicimos un muy buen partido", sintetizó.



El hoy futbolista de Minessota United habló del próximo rival al que enfrentarán que será Ghana, otro equipo de África: "sí, esos rivales africanos son muy duros, son muy físicos. Son bastante parecidos al Congo, porque dejan jugar menos. Pero bueno, ahora tenemos cinco o seis días para descansar. Todavía falta, así que ahora lo importante es que el cuerpo esté tranquilo para que nosotros también podamos estarlo".

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Colombia en la fase de grupos

Los dirigidos por Néstor Lorenzo tuvieron un balance casi perfecto en los tres partidos disputados, iniciaron con una contundente victoria frente a Uzbekistán 3-1 con goles de Daniel Muñoz, Jáminton Campaz y Luis Díaz. En su segunda salida enfrentaron a la República Democrática del Congo que le complicó el juego de los 'cafeteros' en gran parte del partido, pero el lateral Daniel Muñoz logró destrabarlo con un golazo para concretar la victoria por la mínima diferencia.

Por último, frente a los lusos encabezados por Cristiano Ronaldo tuvieron un papel bastante protagónico pese al empate sin goles, pero que sin duda, fueron muy superiores en campo adversario para sellar su liderato en el Grupo K del Mundial 2026.