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La Selección Colombia hizo todo, mandó en cancha; pero quedó 0-0 con Portugal: primera del grupo K

La Selección Colombia quedó con 7 puntos y ahora en la fase de dieciseisavos se medirá con Ghana. Este sábado, se tuvieron opciones y se controló al equipo de Cristiano Ronaldo.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 27 de jun, 2026
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James Rodríguez con Colombia vs Portugal
James Rodríguez con Colombia vs Portugal
AFP

La Selección Colombia empató este sábado con Portugal 0-0 y clasificó en la primera posición del grupo K, en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Se quedó con 7 puntos, mientras que los europeos terminaron en esta fase con 5 unidades. El compromiso jugado en el Hard Rock mostró a los de nuestro país con decisión y buen juego de principio a fin.

En la ciudad de Miami, con un ambiente totalmente festivo puesto por nuestros seguidores, se observó un partido abierto, con los de Néstor Lorenzo desde la inicial poniendo condiciones y con un conjunto como el luso que supo aguantar en defensa, que trató de salir rápido en sus ataques y que tuvo al arquero Diogo Costa como uno de los sus jugadores destacados.

Dávinson Sánchez en duelo contra Portugal, por el Mundial 2026.
Selección Colombia

Vea el gol anulado a Dávinson Sánchez, en la Selección Colombia vs. Portugal, por el Mundial 2026

James Rodríguez, mediocampista y capitán de la Selección Colombia, en el Mundial 2026
Selección Colombia

Definido el rival de la Selección Colombia para los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Colombia jugó sin complejos, con un libreto claro, fue al frente y buscó siempre anotar. Prueba de ello es que en la primera parte se generaron posibilidades de anotar por intermedio de un remate fuerte de Jhon Córdoba, quien fue una de las novedades en el once inicial, y a los pocos instantes, Jhon Arias también hizo levantar a los seguidores de nuestro país en las gradas del imponente escenario deportivo ante otra oportunidad de anotar.

Los lusos, de su lado, también se sacudieron y quisieron ir a buscar lo suyo en ofensiva, fue así como Bruno Fernandez impactó un balón en el área que necesitó de una atajada providencial de Camilo Vargas. Pero eso no fue todo, en la siguiente acción lo intentó Joao Felix, pero el balón salió por encima del arco.

Hay que decir que figuras de las que esperaba mucho como Luis Díaz y Cristiano Ronaldo no aparecieron, ni marcaron diferencia. El guajiro lució desconocido y no logró desequilibrar; mientras que el astro portugués terminó estando bien marcado por Dávinson Sánchez y Jhon Janer Lucumí.

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En cambio, James Rodríguez mejoró en su rendimiento y pesó, con buen criterio, acertadas habilitaciones y hasta con una posibilidad de gol.

Camilo Vargas atajando gran acción frente a Portugal.
Selección Colombia

Camilo Vargas y un 'atajadón' en duelo entre la Selección Colombia vs. Portugal, por el Mundial 2026

Jhon Córdoba en acción de juego frente a Portugal, por el Mundial 2026.
Selección Colombia

Jhon Córdoba tuvo el primero, pero arquero le 'ahogó' grito de gol, en Colombia vs. Portugal

En el segundo tiempo, las cosas no cambiaron. Los colombianos nunca pararon de atacar y generar posibilidades con el propio Jhon Arias, una que falló Richard Ríos, quien ingresó por Jefferson Lerma en el minuto 58, e igualmente el tiempo dio para que a ese gigante que es Dávinson Sánchez le anularan un tanto, en el cierre del compromiso. Esto, por un posible fuera de lugar.

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Ahora, la Selección Colombia se enfrentará contra su similar de Ghana, en duelo programado para el viernes 3 de julio próximo, en la ciudad de Kansas.

- Ficha técnica:

0. Colombia: Camilo Vargas; Santiago Arias (Daniel Muñoz, m.87), Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Deiver Machado, Gustavo Puerta, Jhon Arias (Kevin Castaño, m.76), Jefferson Lerma (Richard Ríos, m.60), James Rodríguez (Juan Quintero, m.76); Luis Díaz, y John Córdoba (Luis Suárez m.60).

Seleccionador: Néstor Lorenzo.

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0. Portugal: Diogo Costa; Joao Cancelo (Diego Dalot, m.46), Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes (Matheus Nunes, 90+3), Vitinha (Samu Costa, m.71), Ruben Neves (Joao Neves, m.46), Bruno Fernandes, Joao Félix (Rafael Leao, m.71), Cristiano Ronaldo y Pedro Neto.

Seleccionador: Roberto Martínez.

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Árbitro: Alireza Faghani (Australia). Amonestó al colombiano Gustavo Puerta.

Incidencias: Partido de la tercera jornada del Grupo K del Mundial 2026 disputado en el Hard Rock Stadium de Miami ante unos 64.478 espectadores.

Cristiano Ronaldo en Colombia vs Portugal
Cristiano Ronaldo en Colombia vs Portugal
AFP

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