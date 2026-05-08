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Gol Caracol  / Ciclismo  / "Estoy en el Top 5 del Giro de Italia y, si bien necesito ser más escalador, atacaré mucho"

"Estoy en el Top 5 del Giro de Italia y, si bien necesito ser más escalador, atacaré mucho"

A pesar de que recién empezó la edición 109 del Giro de Italia, algunos ciclistas se animan a advertir a sus rivales de cara a lo que se viene hasta el 31 de mayo.

Por: EFE
Actualizado: 8 de may, 2026
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Pelotón del Giro de Italia 2026 en medio de la etapa 1
Pelotón del Giro de Italia 2026 en medio de la etapa 1
AFP

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