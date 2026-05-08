¿Por qué Jonas Vingegaard tenía una uña pintada de rojo en el Giro de Italia 2026?

El danés Jonas Vingegaard, máximo favorito en el Giro de Italia, que comenzó este viernes 8 de mayo en Bulgaria, y sus compañeros de Visma-Lease a Bike, apoyaron la causa de combatir la violencia contra los niños, tras tomar la salida con una uña pintada de rojo.

Jonas Vingegaard lució una uña pintada de rojo al inicio de la primera etapa de la 'corsa rosa', ejemplo que siguieron sus compañeros del equipo Visma-Lease a Bike. Los integrantes de la escuadra apoyan la campaña "Alto a la violencia contra los niños", de Børns Vilkår.

Este proyecto tiene como objetivo concienciar sobre la violencia física y psicológica contra los niños en Dinamarca.

Jonas Vingegaard, ciclista danés del Visma Lease a Bike, en la etapa 1 del Giro de Italia 2026 AFP

"Uno de cada seis niños sufre maltrato físico o psicológico. Queremos luchar contra eso, porque todos los niños deberían poder crecer en buenas condiciones", señaló Vingegaard.

