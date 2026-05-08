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Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿Por qué Jonas Vingegaard tenía una uña pintada de rojo en el Giro de Italia 2026?

¿Por qué Jonas Vingegaard tenía una uña pintada de rojo en el Giro de Italia 2026?

Una de las curiosidades de la etapa 1 de la 'corsa rosa' fue protagonizada por el danés, Jonas Vingegaard, y la situación fue rápidamente aclarada.

Por: EFE
Actualizado: 8 de may, 2026
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Jonas Vingegaard, ciclista danés del Visma Lease a Bike, es el favorito a ganar el Giro de Italia 2026
Jonas Vingegaard, ciclista danés del Visma Lease a Bike, es el favorito a ganar el Giro de Italia 2026
AFP

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