Así quedaron los tres colombianos en la general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 1

Una jornada tranquila, casi de trámite, se convirtió en un caos en la recta de meta, donde se produjo una enorme montonera de la que salió ileso el francés, Paul Magnier (Soudal Quick Step), ganador y maglia rosa de la etapa 1 del Giro de Italia 2026, tras un esprint reducido que puso final en tierras búlgaras el trayecto de 147 kilómetros entre Nessebar y Burgas.

Esprint previsible, pero anormal y caótico en su ejecución. A 100 metros de la pancarta final una montaña de bicicletas y ciclistas taponaron la carretera. Unos 10 afortunados lograron salvarse del desastre y disputaron la victoria. Entre todos se lució Paul Magnier, de 22 años, francés nacido en Laredo (Estados Unidos).

El joven galo atacó de lejos con una potencia impresionante. Un auténtico rayo que se llevó el botín de su primera victoria en una grande y la maglia rosa. Un sueño que selló en 3h.21.07, a una media de 43,8 km/hora. Ganó la partida al danés Tobias Lund Andresen (Uno X) y al británico Ethan Vernon (NSN). Uno de los grandes favoritos, el italiano Jonathan Milan (Lidl Trek) se conformó con la cuarta plaza.

Egan Bernal, ciclista colombiano, es el líder del INEOS para el Giro de Italia 2026 AFP

Respecto a los colombianos, todos llegaron junto con el pelotón. Eso sí, por puestómetro, Santiago Buitrago, del Bahrain Victorious, fue el mejor, cruzando la meta en el lugar 43, quien lo siguió fue Einer Rubio, del Movistar Team, de 94, y, por último, Egan Bernal (Netcompany INEOS) se hizo con la posición número 115. Cada uno de ellos firmó el mismo tiempo del ganador, Paul Magnier.



Ahora, en la clasificación general, teniendo en cuenta las bonificaciones que se entregaron a lo largo del trayecto, 'Santi' está de 45, a 10 segundos del francés, Magnier; Einer Rubio es 95, a los mismos 10'', y, para finalizar, 'el joven maravilla' ocupa la plaza 116, también a 10 segundos de la parte alta.