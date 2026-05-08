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Gol Caracol  / Ciclismo  / Así quedaron los tres colombianos en la general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 1

Así quedaron los tres colombianos en la general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 1

Santiago Buitrago, Egan Bernal y Einer Rubio no desentonaron, estuvieron atentos y se salvaron de la dura caída que se presentó al final del día en el Giro de Italia.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 8 de may, 2026
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Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious, en el Giro de Italia 2026
Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious, en el Giro de Italia 2026
Getty Images

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