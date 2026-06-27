¿Cuándo vuelve a jugar Selección Colombia en el Mundial 2026 y dónde ver EN VIVO por TV?

Luego de empatar frente a Portugal 0-0 en el cierre de la fase de grupos, la Selección Colombia terminó como líder del grupo K, lo que le favoreció para tener un camino más accesible en la fase eliminar del Mundial 2026.

Con siete puntos, tras dos victorias y un empate, los dirigidos por Néstor Lorenzo ahora se preparan para competir en los 16vos de final del certamen, y ya saben contra que rival será nuevamente en territorio Estadounidense.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial 2026 y dónde ver EN VIVO por TV?

La Selección Colombia volverá a jugar el próximo viernes 3 de julio frente a Ghana, equipo africano que terminó como tercero de su grupo, y será partido correspondiente a los 16vos de final del Mundial 2026.

El compromiso será en Kanzas City a las 8:30 de la noche (horario de nuestro país) y contará con la transmisión y el sello de Caracol Televisión, GolCaracol.com y Ditu.



Dávinson Sánchez, Lucumí Deiver Machado y Cristiano Ronaldo en Colombia vs Portugal AFP

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Ghana próximo rival de Colombia

La Croacia de Luka Modric dio este sábado con la tecla para romper el candado defensivo de una Ghana hasta hoy imbatida en el Mundial, y se impuso a los africanos por 2-1 en Filadelfia para acabar segunda del Grupo L y citarse con Colombia en dieciseisavos.

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El encuentro arrancó con planteamientos precavidos por ambos planteles, aunque Ghana, con la clasificación asegurada y la simple tarea de garantizar al menos la segunda plaza del encuadrado, se adivinaba más conservadora, fijando un 4-5-1 en cuanto no tenía a posesión pese a alinear a Semenyo y Ayew en punta.

Cumplido el cuarto de hora una mala entrega atrás de los ghaneses liberó por fin a Croacia y la acometida acabó con un disparo desde fuera del área de Nikola Vlasic que golpeó al exterior del palo.

La jugada no desencorsetó nada de golpe, aunque el trabajo intensivo en el centro del campo croata sí comenzó a forzar más y más errores de las 'Estrellas negras'.

Los Ajedrezados fueron adelantando la presión, y así fue como a los 31 minutos Petar Susic encontró un par de metros de espacio en la frontal y la cruzó a la red de un derechazo seco.

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Ghana, el equipo que había logrado situarse como el segundo de grupo más eficiente del Mundial (sumando hasta hoy un solo gol a favor y ninguno en contra) se encontraba por primera vez con el marcador en contra en el torneo.

