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"La Selección Colombia impuso condiciones contra Portugal; los superamos"

Luego del empate 0-0 con Portugal, Néstor Lorenzo destacó el partido que hizo la Selección Colombia, por la fecha 3 del Mundial 2026, en el Hard Rock Stadium.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de jun, 2026
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Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia.
Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia.
AFP.

La Selección Colombia empató 0-0 con Portugal en el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026 y clasificó a los dieciseisavos de final como líder del grupo K. El combinado nacional mostró buen fútbol antes los miles de aficionados 'cafeteros' que hicieron sentir como en casa el Hard Rock Stadium, en Miami. Después del encuentro, Néstor Lorenzo habló con los medios y dio su punto de vista sobre lo ocurrido en la cancha.

El estratega argentino no tuvo reparos en reconocer que la 'tricolor' hizo ver mal a su rival en varios apartados del juego. "Colombia hizo un partidazo; lo fue a buscar, merecimos ganar, nos falto definición. Quiero felicitar a los muchachos, impusimos unas condiciones a un candidato, le jugamos de igual a igual, pero los superamos", dijo de entrada.

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Pese a esa superioridad en el encuentro, Lorenzo también remarcó qué le faltó a sus dirigidos para sumar los tres puntos. "Jugamos bien, puede pasar al revés también, tuvimos posibilidades, nos faltó definición", resaltó el exMelgar de Perú.

Cristiano Ronaldo en duelo entre la Selección Colombia vs. Portugal.
Cristiano Ronaldo en duelo entre la Selección Colombia vs. Portugal.
Foto: AFP.

El entrenador de la Selección Colombia se dejó ver muy emocionado por la presentación de los jugadores y remarcó el buen clímax y ambiente que se vivió por cuenta de los aficionados al interior del recinto deportivo. "Medirse ante un rival así, mostrar este fútbol con toda esta gente y este calor parecía que estábamos en Barranquilla", concluyó Lorenzo antes de despedirse.

La 'tricolor' culminó de gran forma su participación en la fase de grupos, puesto que ya había vencido 3-1 a Uzbekistán, en Ciudad de México, y a RD Congo, en Guadalajara.

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¿Cuándo es el próximo partido de la Selección Colombia?

El combinado 'cafetero' volverá a tener acción el viernes 3 de julio contra Ghana, por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, a las 8.30 p.m. (hora Colombia), en el estadio de Kansas City. Este encuentro será transmitido por Caracol Televisión, GolCaracol.com y Ditu.

Richard Ríos en duelo con la Selección Colombia.
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Camilo Vargas atajando gran acción frente a Portugal.
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