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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación final de A Través de Flandes 2026; Filippo Ganna, campeón, tras vencer a Wout van Aert

Clasificación final de A Través de Flandes 2026; Filippo Ganna, campeón, tras vencer a Wout van Aert

El italiano Filippo Ganna sorprendió en la clásica A Través de Flandes al ganarle el esprint final al belga Wout van Aert. Mads Pedersen y Jasper Philipsen no dieron la talla.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 1 de abr, 2026
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Filippo Ganna, ganador de A Través de Flandes 2026.
Filippo Ganna, ganador de A Través de Flandes 2026.
Getty Images.

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