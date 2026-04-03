Tour de Flandes 2026, EN VIVO; hora y dónde ver, con Pogacar, Evenepoel y Van der Poel

¿Está a punto de decantarse en favor de Tadej Pogacar el duelo casi exclusivo que libra desde hace tres años con Mathieu van der Poel en las grandes clásicas? Ese es el gran interrogante del domingo en un Tour de Flandes electrizado por la participación sorpresa de Remco Evenepoel.

El anuncio, el miércoles, de que el doble campeón olímpico iba a sumarse por primera vez al gran baile del "Ronde van Vlaanderen" puso a Bélgica y a todo el mundo del ciclismo en ebullición.

En circunstancias normales, el Tour de Flandes, segundo de los cinco Monumentos de la temporada, es el punto culminante de la 'quincena santa flamenca', que volverá a atraer el domingo a más de un millón de espectadores a los arcenes de las carreteras y a lo largo de los tramos adoquinados entre Amberes y Oudenaarde.

La presencia de Evenepoel multiplica la expectación y despierta una gran curiosidad por ver cómo se las arreglará el doble ganador de la Lieja-Bastoña-Lieja en un terreno a la vez inédito para él en carrera pero familiar, ya que vive al lado, al oeste de Bruselas.



Excelente en las carreras de un día, campeón olímpico sobre los adoquines de Montmartre, el líder del Red Bull Bora tiene sin duda las armas para brillar.

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Él, que había adelantado y dejado atrás a Pogacar en la cuesta adoquinada de Kimihurura, durante la contrarreloj de los últimos Campeonatos del Mundo en Kigali.

Remco Evenepoel, ciclista del Red Bull Bora Hansgrohe, correrá el Tour de Flandes 2026 AFP

A qué hora y dónde ver el Tour de Flandes 2026

Día: domingo 5 de abril.

Hora: 3:30 a.m. (Colombia).

Transmisión: HBO Max / Eurosport / Directv.