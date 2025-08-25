Esteban Chaves no tuvo suerte en Vuelta a España: increíble lo que le pasó en la etapa 3

Esteban Chaves está corriendo la Vuelta a España por octava ocasión. La primera vez fue en 2014, cuando finalizó en el puesto 41; posteriormente, en 2015, fue quinto, mientras que, en el 2016, firmó su mejor resultado: tercero. Ya en 2017, las cosas cambiaron y culminó 11, y después, en 2019, fue 19; en 2020, terminó de 27, y, por último, en el 2022, tuvo que abandonar.

Por eso, en 2025, quiere su revancha. Sin embargo, no tuvo suerte. Este lunes 25 de agosto, en el marco de la etapa 3 de la ronda ibérica y cuando el pelotón se enfrentaba a una subida, se pinchó. En la imagen que mostraron en la transmisión, salía algo verde de la llanta de la bicicleta del corredor del EF Education EasyPost, lo que llamó la atención, pero fue aclarado.

"Eso verde que están viendo es una espuma que tiene la llanta en su interior. Ese sistema ayuda a que cuando se daña la llanta o se le sale el aire, no pierda la horma y no se vaya a salir de la bicicleta", explicó Santiago Botero, exciclista profesional y quien participa en las transmisiones de Caracol Sports. Eso sí, Esteban Chaves no ocultó su molestia, levantando los brazos.

Esteban Chaves, ciclista colombiano del EF Education EasyPost, corre la Vuelta a España 2025 AFP

Así fue el pinchazo de Esteban Chaves, en la etapa 3 de la Vuelta a España 2025