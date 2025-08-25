Delicadas lesiones de dos ciclistas en Vuelta a España: "traumatismo y fractura de cadera"

El francés Guillaume Martin (Groupama-FDJ), primer ciclista que ha abandonado la edición 80 de la Vuelta a España, sufre un traumatismo craneal sin pérdida de conocimiento y traumatismo dorsal, mientras que el español Jorge Arcas (Movistar) sufre una fractura no desplazada en la región del trocánter mayor.

Tras cruzar la meta en antepenúltima posición, a casi veinte minutos del ganador de la etapa, el danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), Arcas fue sometido a un estudio radiológico que confirmó la fractura.

Además, el neozelandés George Bennett (Israel-Premier Tech) sufrió una caída con traumatismos en la cadera, aunque pudo continuar en carrera pendiente estudio.

Así lo apunta el comunicado médico de la carrera española tras la disputa de la segunda etapa entre las localidades de Alba y Limone Piemonte.

Guillaume Martin fue evacuado a un centro hospitalario en ambulancia para someterse a un estudio médico más profundo y su posterior tratamiento.

Guillaume Martin (Groupama-FDJ) anunció su retiro de la Vuelta a España, tras sufrir fuerte caída que le causó una delicada lesión AFP

También indica que el francés Axel Zingle (Visma-Lease a Bike) en la caída masiva que afectó a una veintena de ciclistas a 23,6 kilómetros del final, sufrió un traumatismo en el hombro con posible luxación que fue reducida in situ sin lesión ósea evidente o significativa de acuerdo a la prueba radiológica.

Además, el neerlandés Tim van Dijke (Red Bull-Bora) sufrió un traumatismo en la cadera y la muñeca sin estudio radiológico en meta.

Jorge Arcas, Tim van Dijke y Axel Zingle fueron los tres últimos ciclistas en completar el recorrido de la segunda etapa disputada entre Alba y Limone Piemonte.