Aparece impactante video de dura caída de Jonas Vingegaard en Vuelta a España 2025, etapa 2

El ciclista danés Jonas Vingegaard se adueñó del primer puesto de la general de la Vuelta a España 2025 en la segunda fracción de la competencia, cuando apareció el primer final en alto.

El nórdico se impuso con autoridad y se quedó con la camiseta roja, que lo identifica como el mejor pedalista de la clasificación individual.

Sin embargo, su victoria tuvo tintes de gesta si se tiene en cuenta que sufrió un duro accidente justo antes de mostrarse como el más fuerte en la escalda y cruzar la meta en primer lugar.

El corredor báltico, máximo favorito para quedarse con el título de la ronda ibérica, terminó con heridas en brazos y piernas fruto de los golpes que debió soportar en medio de una caída masiva en la que perdió el control de su bicicleta en un sector mojado.

Publicidad

El danés se fue al piso en una curva, cuando iba en la mitad del lote, por lo que detrás suyo cayeron varios corredores como fichas de dominó.

Y aunque se habían conocido imágenes del incidente desde diferentes ángulos, la verdadera magnitud de lo ocurrido salió a flote gracias a una cámara instalada en la bicicleta de uno de los compañeros de Vingegaard que iba a delante de él en el momento del impacto: el neerlandés Dylan van Baarle.



Video: caída de Jonas Vingegaard en Vuelta a España 2025

La grabación muestra al nórdico intentando dar un giro sobre una superficie tan resbalosa que no logra controlar su bicicleta, cae sobre su costado izquierdo y se desliza varios metros por la calle hasta un andén que lo frena.

Publicidad

Todo ocurrió en una rotonda en la que otros pedalistas también se habían caído, por lo que se pudo ver a un sinnúmero de hombres tendidos en piso en la misma zona.

De hecho, el pelotón optó por bajar la velocidad para esperar que los accidentados se reincorporaran en señal de juego limpio.

Acá, las imágenes en cuestión:

🎥 ON BOARD | #LaVuelta25



“Cyclists today aren’t tough anymore”

Cyclists today:



"Los ciclistas de hoy en día ya no son duros"

Los ciclistas de hoy en día: pic.twitter.com/Z6lfP8aWs8 — La Vuelta (@lavuelta) August 24, 2025

Todo ocurrió en la región del Piamonte, norte de Italia, país en el que se disputaron las 3 primeras etapas antes de pasar a suelo francés para una jornada más y a Andorra para otras 2, periplo tras el cual finalmente se correrá en carreteras españolas.