Fluminense aseguró al reemplazo de Jhon Arias; también es colombiano con pasado en América

La salida de Jhon Arias de Fluminense ha dejado un hueco bastante grande en el club brasileño, quien sigue apostando por el talento colombiano como su reemplazo, y tras caerse la negociación por Marino Hinestroza, apuntaron a otro ‘cafetero’.

Pese a que el jugador de Nacional en su momento quiso salir al fútbol extranjero, lo cierto es que el conjunto ‘verdolaga’ le puso un monto bastante alto, lo que impedía que su salida solo se diera por un valor estratosférico. Cifra de 8 millones de dólares que ‘flu’ pese a los esfuerzos, no logró a pagar este monto ni hacer un canje con Kevin Serna.

Por ello, se inclinó a negociar por Santiago Moreno, el jugador con pasado en América de Cali y que hoy milita en el Portland Timbers de la MLS, ha sido la segunda obsesión del club brasileño, quien la prensa indica que todo está encaminado a que sea una realidad.

“ÚLTIMA HORA: Fluminense está ultimando un acuerdo para fichar al mediocampista colombiano Santi Moreno de Portland Timbers, según fuentes. Timbers acordó una tarifa de aproximadamente 6 millones de dólares. Timbers mantiene la venta en %. Moreno consigue el traspaso que desea al Fluminense. Portland alcanza su valoración. El Fluminense consigue a su jugador”, así lo reveló el periodista Tom Bogert en su cuenta de X.

Publicidad

🇨🇴 BREAKING: Fluminense are finalizing a deal to sign Colombian midfielder Santi Moreno from the Portland Timbers, per sources.



Timbers agreed a fee around $6m. Timbers retain sell on %



Moreno gets the move he wants to Fluminense. Portland get their valuation met. Fluminense… pic.twitter.com/K85xZSwbE4 — Tom Bogert (@tombogert) August 9, 2025

Publicidad

América de Cali, el beneficiado en esta transferencia

El jugador quien tuvo un excelente paso por el cuadro ‘escarlata’ antes de irse al fútbol de Estados Unidos, hizo que el club caleño conservara un 20% de sus derechos deportivos, para que así, en una venta a futuro, le representara un importante ingreso al club.

Cabe recordar que 'flu' ya había hecho una propuesta por el futbolista colombiano, sin embargo, esta fue rechazada al ser de tan solo 4 millones de dólares y que para el club de Estados Unidos no cumplía con las pretensiones necesarias.

Si todo marcha bien y el ‘flu’ paga los 6 millones de dólares que pide el Portland, de esta manera América recibiría cerca de 1,2 millones de dólares, algo que caería bastante bien a la directiva de los rojos. Sin embargo, si esto se da en los últimos días, todo indicaría que Santiago Moreno podría encontrarse con América pero ahora en el bando del ‘flu’, pues ambos equipos se verán las caras en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Compromisos que se darán el 12 y 19 de agosto; la ida será en el Pascual Guerrero y la vuelta en el Maracaná.