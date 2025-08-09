Publicidad

Colombianos en el exterior

Fluminense aseguró al reemplazo de Jhon Arias; también es colombiano con pasado en América

Fluminense ha 'acelerado' su búsqueda para remplazar a Jhon Arias, y desde Brasil indican que será un colombiano que la viene 'rompiendo' en su club el elegido. Ya hay acuerdo entre los clubes.