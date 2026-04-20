Tour de los Alpes 2026, EN VIVO: hora y dónde por TV la etapa 2 con Egan Bernal

La etapa 2 del Tour de los Alpes 2026 cubre 147,5 kilómetros desde Telfs en Tirol hasta Martell/Val Martello en Südtirol/Alto Adige y se espera que comience a buen ritmo. Después de unos veinte kilómetros llanos, la carretera asciende: primero suavemente a través del Pitztal, luego de forma más decisiva hacia el KOM de primera categoría en Pillerhöhe (9,2 km al 6%).

Después de la cima, la ruta se mantiene en una meseta alta durante varios kilómetros antes de descender al valle de Vinschgau/Val Venosta. Un tramo ondulado de unos 25 kilómetros conduce al largo ascenso del Reschenpass/Passo Resia (15,8 km al 3,4%). Poco antes de la cima, la carrera deja Tirol y entra en Südtirol/Alto Adige.

A falta de poco más de seis kilómetros, los ciclistas afrontan la subida final a Martell/Val Martello, con una pendiente media del 8%. El esfuerzo culmina a unos 500 metros de la meta, donde un ligero descenso y un último tramo de ascenso conducen a la llegada: un final selectivo, ideal para las primeras escaramuzas de la clasificación general.

Perfil y altimetría de la etapa 2 del Tour de los Alpes 2026



Perfil y altimetría de la etapa 2 del Tour de los Alpes 2026. Procycling Stats.

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Favoritos a ganar el Tour de los Alpes 2026



Ben O'Connor – Team Jayco AlUla Thomas Pidcock – Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team Thymen Arensman – INEOS Grenadiers Michael Storer – Tudor Pro Cycling Team Giulio Pellizzari – Red Bull - BORA - hansgrohe Derek Gee – Lidl - Trek Egan Bernal – INEOS Grenadiers Aleksandr Vlasov – Red Bull - BORA - hansgrohe Paul Double – Team Jayco AlUla Mathys Rondel – Tudor Pro Cycling Team

Hora y dónde ver la etapa 2 del Tour de los Alpes 2026

Fecha: martes 21 de abril.

Hora: 8:00 a.m. (hora Colombia).

Transmisión: Directv Sports