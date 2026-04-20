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Gol Caracol  / Ciclismo  / Tour de los Alpes 2026, EN VIVO: hora y dónde por TV la etapa 2 con Egan Bernal

Tour de los Alpes 2026, EN VIVO: hora y dónde por TV la etapa 2 con Egan Bernal

Este martes 21 de abril, el Tour de los Alpes 2026 tendrá en su segunda jornada un recorrido de 147 kilómetros que comienza en Telfs y termina en Val Martello. ¡No se lo pierda!

Por: Caracol Sports
Actualizado: 20 de abr, 2026
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Egan Bernal en el Tour de los Alpes 2026.
Egan Bernal en el Tour de los Alpes 2026.
Getty Images.

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