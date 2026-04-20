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Gol Caracol  / Real Madrid vs Alavés EN VIVO; hora y dónde ver por TV, el partido de la Liga

Real Madrid vs Alavés EN VIVO; hora y dónde ver por TV, el partido de la Liga

Luego de la más reciente eliminación de los 'merengues' en la Champions League, los dirigidos por Álvaro Arbeloa apuestan sus últimas cartas en la Liga de España, en donde son segundos detrás del Barcelona.

Por: EFE
Actualizado: 20 de abr, 2026
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Real Madrid empató con Girona en el estadio Santiago Bernabéu y el Barcelona se le aleja en La Liga
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Getty Images

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