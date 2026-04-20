Real Madrid vs Alavés EN VIVO; hora y dónde ver por TV, el partido de la Liga

Fuera de la Champions League , con una precipitada caída en la Copa del Rey tiempo atrás y distanciado en nueve puntos del liderato, el Real Madrid afronta el tramo final del curso sin objetivo alguno por segundo año consecutivo, con la visita de un Alavés necesitado de puntos ante la amenaza de descenso.

El conjunto de Álvaro Arbeloa, al que restan solo tres encuentros como local antes de echar el cierre a un nuevo curso decepcionante, mide el estado de ánimo de la afición, convulsa en muchas fases de la temporada, con nula paciencia ante los vaivenes del equipo y sostenido solo por una ilusión europea que ya se ha difuminado.

Las posibles salidas, los eventuales fichajes, el futuro del técnico o el inicio del nuevo proyecto ocupan el tiempo en los corrillos 'madriditas' ya sin nada que decir en cuanto a expectativas deportivas. El Real Madrid ha dicho adiós a la temporada en primavera y la puja por el segundo lugar de la tabla, en la que actualmente está inmerso, es poco desafío para un club acostumbrado a mantenerse activo en los tramos decisivos de cada temporada.

El fin de curso se va a hacer largo al Real Madrid, que ha vuelto a los entrenamientos este lunes y que tiene como misión ganar los siete encuentros que restan para acabar el año con dignidad. La visita del Alavés es el primero. La última puesta en escena del conjunto de Arbeloa en su campo fue ante el Girona, en vísperas de la vuelta frente el Bayern Múnich. Y no acabó bien. No pasó del empate y se despidió de la competición. Quedó a los nueve puntos de distancia respecto al Barcelona, que no tropieza.



La visita del Alavés supondrá un nuevo examen, especialmente ambiental, para la plantilla blanca. El público ha mostrado su disconformidad en numerosas ocasiones y ha señalado a futbolistas que están bajo la lupa durante los meses recientes. La paciencia del aficionado del Real Madrid con jugadores como Eduardo Camavinga, señalado en el Allianz Arena, o el rendimiento de Vinicius son alguna de las situaciones a tener en cuenta en un partido donde los puntos no parecen relevantes para el cuadro local pero que son fundamentales para el conjunto de Quique Sánchez Flores.

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El banquillo, con Álvaro Arbeloa, incluso el palco, con Florentino Pérez, que ya han sido objeto de mirada del socio, aparecen en la diana. Un ambiente enrarecido acogerá la puesta en marcha del encuentro en el que puede reaparecer el francés Aurelien Tchouameni, sancionado en la Champions y que no jugó contra el Bayern.

Real Madrid vs Alavés EN VIVO; hora y dónde ver por TV, el partido de la Liga

Por consiguiente, el próximo partido al cual se enfrentará el equipo 'mereguen' será este martes 21 abril, en condición de local, frente al Alvaés por su última apuesta en el torneo de La Liga. El encuentro tiene como horario de apertura para Colombia a las 2:30 de la tarde y se disputará en el Santiago Bernabéu, en la ciudad de Madrid, España. El partido se podrá ver EN VIVO en TV para Colombia en ESPN y en la plataforma de 'streaming' de Disney+. Además, en nuestro portal: www.golcaracol.com , encontrará las jugadas más destacadas, los golazos, cómo queda la tabla de posicion y las reacciones de los protagonistas.

Real Madrid recibe al Elche en una nueva jornada de la Liga de España. EFE

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Entre tanto, Raúl Asencio, Thibout Courtois y Rodrygo son las bajas para Álvaro Arbeloa que cuenta con el resto de futbolistas para el choque del martes ante el Alavés donde no está prevista numerosas variantes respecto a Múnich. Han pasado seis días desde que el Real Madrid dijo adiós a Europa. La presencia de Álvaro Carreras en el lateral izquierdo para resguardar el estado físico del francés Ferland Mendy y la posible inclusión del canterano Thiago Pitarch, pueden ser las novedades del Real Madrid para la visita del Alavés.

"La misma necesitada que tienen ellos la tenemos nosotros. Jugar ante la afición y tenemos muchas ganas. Estos partidos son más importantes de lo que puede parecer. Tenemos que ganar lo siete partidos que nos quedan", subrayó el técnico del Real Madrid antes del encuentro contra el Alavés.

El público examinará otra vez a la plantilla. "No me preocupa. Creo que la gente está con el equipo y tenemos que demostrar que queremos ganar", indicó. El Deportivo Alavés evaluará esa crisis del cuadro madridista en su coliseo, a donde acude con urgencias ya que está a un solo punto de los puestos de descenso.

A pesar de todo, los de Quique Sánchez Flores suman cuatro encuentros sin perder y dos derrotas en los ocho últimos duelos disputados. La remontada ante el Celta (3-4) y los empates sobre la bocina ante Osasuna y Real Sociedad han permitido al Glorioso mantenerse por encima de la zona roja que acecha a un gran número de equipos.

Arda Guler, autor de dos goles, fue expulsado en Bayern Múnich 4-3 Real Madrid AFP

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La facilidad que tiene el plantel babazorro de hacer goles choca de lleno con la fragilidad defensiva ya que no ha conseguido dejar su portería a cero desde el 6 de diciembre de 2025, una tarea pendiente en esta campaña. Quique Sánchez Flores no podrá contar con Carlos Protesoni por lesión, ni con Abde Rebbach por acumulación de amonestaciones, además de la conocida sanción de la FIFA a Facundo Garcés. En cambio recuperará a Lucas Boyé, que en los últimos duelos solo había podido jugar unos minutos por una fascitis plantar.

Así, el delantero argentino podría volver a formar pareja con Toni Martínez, dos de los goleadores de un Alavés que mantendrá a los centrales: Ángel Pérez estará en la banda derecha mientras que la izquierda será para el exmadridista Yusi o el madrileño Víctor Parada. Otro canterano Del Real Madrid, Antonio Blanco, está llamado a ocupar el centro del campo junto a Pablo Ibáñez.