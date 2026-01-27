Ciclista colombiano en Europa fue suspendido por dopaje; la UCI y su equipo se pronunciaron

El ciclista colombiano Germán Darío Gómez (Polti VisitMalta) ha sido suspendido por la UCI de manera "provisional obligatoria" a consecuencia de un resultado analítico adverso en un control fuera de competición efectuado el 28 de diciembre de 2025, según anunció este martes el equipo de categoría UCI Pro Team.

A consecuencia de este resultado, y ante una posible infracción de las normas antidopaje, la Unión Ciclista Internacional (UCI) ha impuesto al corredor colombiano nacido hace 24 años en Betulia (oeste del país) una suspensión provisional obligatoria con efecto inmediato.

"En el Equipo Polti VisitMalta operamos bajo una estricta política de tolerancia cero frente al dopaje. Este principio es fundamental para nuestro proyecto y está claramente estipulado en todos nuestros contratos y en nuestro Código de Conducta. En cumplimiento de esta política y de la decisión de la UCI, también hemos suspendido el contrato del ciclista, quien será excluido de todas las actividades del equipo a la espera de la resolución del procedimiento", refleja la formación.

Germán Darío Gómez, ciclista colombiano del Team Polti VisitMalta Getty Images

El Polti VisitMalta reafirma su "firme compromiso con el ciclismo limpio" y se refiere a "seguir colaborando plenamente con la UCI y todas las autoridades competentes para esclarecer los hechos. Nuestro equipo siempre defenderá los valores del deporte limpio y la integridad en el ciclismo".

