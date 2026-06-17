Vozinha, arquero de Cabo Verde, a punto de recibir otro 'premio' tras su actuación ante España

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó este miércoles que su equipo consular en Praia está "en estrecho contacto" con la madre del portero de la selección de Cabo Verde, Josimar Dias 'Vozinha', y le está prestando la asistencia necesaria para que pueda obtener un visado y viajar al país a tiempo para el partido del domingo contra Uruguay.

Un funcionario del Departamento de Estado, que habló bajo condición de anonimato, dijo a periodistas que podía confirmar que su equipo de visas en Praia, capital de Cabo Verde, está "en estrecho contacto con ella y le está proporcionando los servicios necesarios".

Previamente, el líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja, Hakeem Jeffries, había adelantado que la madre de Vozinha podría obtener el visado a tiempo para asistir al encuentro frente a Uruguay.

El congresista, de ascendencia caboverdiana por parte materna, afirmó que se habían eximido todas las tasas correspondientes y que ya se estaban organizando los preparativos para que madre e hijo se reencontraran en Miami.



Vozinha, arquero de Cabo Verde. AFP.

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Al término del partido del lunes ante España, Vozinha reveló que su madre no había logrado obtener el visado para viajar a Estados Unidos y presenciar el debut mundialista de Cabo Verde en Atlanta.

Jeffries explicó que, tras conocer la situación, habló con el secretario de Estado, Marco Rubio, para pedirle que hiciera "todo lo posible" para facilitar el viaje. Cabo Verde se enfrentará a Uruguay el próximo domingo en el Hard Rock Stadium de Miami, en la segunda jornada del grupo H.

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El guardameta de 40 años se ha convertido en una de las figuras del Mundial debido a que a sus 40 años tuvo una destacada participación resguardando su portería en su debut contra la selección española, en un empate 0-0.

El presidente de Cabo Verde, Jose Maria Pereira Neves, felicitó a su selección por el histórico empate a cero logrado este lunes ante España en su debut en el Mundial de Fútbol 2026.

"¡Enhorabuena por un debut que ha sorprendido al mundo!", afirmó el presidente la pasada madrugada en la red social Facebook, tras asistir al partido en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta (EE. UU.).

"Después del partido, fui a felicitar a nuestros valientes TIBURONES AZULES al vestuario por su brillante debut en la Copa del Mundo. ¡Estamos haciendo historia, día tras día!", subrayó Neves en alusión al popular nombre con que se conoce al combinado nacional.

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El jefe de Estado publicó fotografías en las que aparece saludando al seleccionador caboverdiano, Pedro Leitao Brito ‘Bubista’, y a diversos jugadores.

En la misma línea se pronunció el primer ministro electo de este país de África occidental, Francisco Carvalho, quien exclamó en la misma red social: "¡Cabo Verde hizo historia!".