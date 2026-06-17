Es oficial: Nacional dio a conocer su nuevo director deportivo, tras la salida de Gustavo Fermani

Este miércoles, Atlético Nacional oficializó la llegada de Víctor Marulanda como nuevo director deportivo de la institución, tras la salida de Gustavo Fermaní el pasado domingo 14 de junio.

A través de sus redes sociales, el club 'verdolaga' compartió el comunicado a la hinchada y medios de comunicación, despendole los mejores éxitos al recién llegado.

"Atlético Nacional informa la vinculación de Víctor Marulanda como Director Deportivo del Club.

Víctor, quien ya hace parte de la exitosa historia verdolaga, regresa a la institución para acompañar los procesos deportivos desde una visión estratégica, integrándose al trabajo que el Club viene desarrollando en la consolidación de su proyecto institucional.



Desde esta posición, contribuirá al fortalecimiento de la estructura deportiva y al cumplimiento de los objetivos trazados para la presente y próximas temporadas.

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Su vinculación reafirma el compromiso de Atlético Nacional de seguir construyendo una institución sólida, competitiva y sostenible, fiel a su identidad y sus valores.

Le damos la bienvenida y le deseamos éxitos en esta nueva etapa.

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Bienvenido, Víctor", se leyó.