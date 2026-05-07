Giro de Italia 2026, EN VIVO: hora y dónde ver por TV la etapa 1 con Jonas Vingegaard y Egan Bernal

El Giro de Italia 2026 comenzará con una etapa llana con brevísimos toboganes concentrados en el circuito de 22 km que se recorrerá dos veces aproximadamente a mitad de fracción. El recorrido sigue la costa y pasa junto a la meta una primera vez para dirigirse hacia Sozopol, donde se afrontarán dos vueltas en un rápido circuito caracterizado por breves ondulaciones, de las cuales Cabo Agalina constituirá el GPM oficial (dos pasos). Regreso a Burgas siempre por la costa, por carreteras rápidas, y llegada en el centro.

Los últimos km por carreteras anchas y predominantemente rectilíneas. Último kilómetro ligeramente en subida. Última curva a 300 m. Llegada sobre asfalto de 8 m de anchura.

Nessebar

Asomada al mar Negro, Nessebar es una de las ciudades más antiguas de Europa, con más de tres mil años de historia. Fundada por los tracios y hecha florecer posteriormente por griegos, romanos y bizantinos, conserva un patrimonio arquitectónico de excepcional valor que le ha valido la inclusión en la lista de sitios de la UNESCO. Su centro histórico se alza sobre una pequeña península conectada a tierra firme por un istmo artificial y se caracteriza por los restos de murallas antiguas, calles empedradas y numerosas iglesias medievales. Junto a su dimensión histórica, Nessebar es hoy también una animada localidad costera, punto de referencia del litoral búlgaro.

Burgas

Situada en la costa del mar Negro, Burgas es una de las principales ciudades de Bulgaria y un importante centro económico, portuario y cultural del país. Asomada a un amplio golfo, une a su dimensión urbana un fuerte vínculo con la naturaleza, gracias a la presencia de grandes lagos costeros y del célebre Sea Garden, el parque que acompaña al paseo marítimo. Moderna y dinámica, Burgas se desarrolló especialmente entre los siglos XIX y XX, convirtiéndose en un nudo estratégico para el transporte y el comercio. Hoy es una ciudad viva, abierta y profundamente ligada al mar.

Perfil y altimetría de la etapa 1 del Giro de Italia 2026

Perfil y altimetría de la etapa 1 del Giro de Italia 2026. Procycling Stats.

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Hora y dónde ver la etapa 1 del Giro de Italia 2026

Fecha: viernes 8 de mayo.

Hora: 7:00 a.m. (hora Colombia).

Transmisión: Caracol Televisión, Caracol Sports y Ditu.