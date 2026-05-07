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Gol Caracol  / Ciclismo  / Giro de Italia 2026, EN VIVO: hora y dónde ver por TV la etapa 1 con Jonas Vingegaard y Egan Bernal

Giro de Italia 2026, EN VIVO: hora y dónde ver por TV la etapa 1 con Jonas Vingegaard y Egan Bernal

Este viernes 8 de mayo, la primera jornada del Giro de Italia 2026 tendrá un recorrido de 147 kilómetros entre Nessebar y Burgas, en territorio búlgaro. ¡Agéndese!

Por: Caracol Sports
Actualizado: 7 de may, 2026
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Giro de Italia 2026 - Etapa 1.
Giro de Italia 2026 - Etapa 1.
Getty Images - IA.

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