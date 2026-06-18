"No fue el mejor partido de James Rodríguez con Selección Colombia, pero sí pidió la pelota"

El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, señaló que pese a la victoria este miércoles de su equipo por 3-1 sobre Uzbekistán, sabían que iba a ser un “partido difícil”, pero destacó el resultado que dejó a la 'tricolor' como líder del Grupo K del Mundial 2026. El DT habló también tuvo palabras para la actuación de James Rodríguez.

"Sabíamos que iba a ser un partido difícil", afirmó el técnico argentino al analizar un encuentro en el que Colombia dominó durante gran parte del primer tiempo, aunque no logró traducir todas sus ocasiones en goles.

Néstor Lorenzo, dt de la Selección Colombia AFP

"Pensábamos que en el primer tiempo podíamos sacar una diferencia mayor para nosotros", señaló el entrenador de la Selección Colombia.



Lorenzo explicó que el conjunto asiático logró incomodar a sus dirigidos con balones largos y centros al área, lo que obligó a realizar ajustes tácticos y refrescar al equipo en la segunda mitad.

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"Tuvimos un bache en el segundo tiempo, en el que hubo que refrescar, pero al final salimos bien", resumió.

El entrenador atribuyó algunos momentos de imprecisión a la presión propia del estreno mundialista en el emblemático Estadio Ciudad de México, conocido también como Azteca.

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"Es una energía hermosa, pero emocionalmente creo que le pesó a algunos muchachos. Tiene que ver con la carga emocional que genera el primer partido y con la obligación de ganar", dijo.

James Rodríguez en duelo con la Selección Colombia, por el Mundial 2026. Foto: AFP.

Asimismo, valoró la profundidad de su plantilla y aseguró que cualquiera de los 26 convocados estaba preparado para competir.

También destacó el trabajo de los futbolistas de banda para contrarrestar el sistema defensivo de Uzbekistán, que se replegó con eficacia y dificultó la circulación colombiana.

Sobre James Rodríguez, Lorenzo consideró que cumplió, pese a no tener una actuación brillante. "No fue su mejor partido porque no fue el protagonista que ha sido siempre, pero fue aceptable. Nos dio posesión, pidió la pelota y eso es lo que necesitamos", comentó.

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De cara a los próximos compromisos frente a Portugal y la República Democrática del Congo, Lorenzo anticipó duelos de máxima exigencia.

"Son dos estilos diferentes, pero van a ser dos partidos muy difíciles para nosotros y vamos a tener que cambiarlo todo", concluyó.