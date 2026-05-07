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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Llamado de atención para Jorge Carrascal en Flamengo; partido de 'local' con Colombia mirándolo

Llamado de atención para Jorge Carrascal en Flamengo; partido de 'local' con Colombia mirándolo

Jorge Carrascal y Flamengo visitan al Medellín en el marco de la Copa Libertadores, y en la previa del juego en el Atanasio Girardot, los focos están puestos en lo que podría hacer el cartagenero.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de may, 2026
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Jorge Carrascal en uno de los entrenamientos del Flamengo.
Jorge Carrascal en uno de los entrenamientos del Flamengo.
X de @Flamengo

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