Llamado de atención para Jorge Carrascal en Flamengo; partido de 'local' con Colombia mirándolo

Jorge Carrascal vuelve a la acción en la Copa Libertadores de América con Flamengo. El cartagenero está listo para ocupar su lugar en el mediocampo en el 'mengao', que este jueves 7 de mayo, visita a Independiente Medellín.

En la previa de esta contienda por el grupo A del máximo torneo de clubes de Sudamérica, los focos están puestos en el volante 'cafetero', ya que esperan que recupere su protagonismo y nivel, y más teniendo en cuenta las ausencias de Giorgian De Arrascaeta y Lucas Paquetá. A eso adicionarle que juega de 'local', en Colombia. Se espera que Carrascal Guardo salga desde el 'vamos' esta noche en el Atanasio Girardot.

Jorge Carrascal en Estudiantes de la Plata vs. Flamengo. Getty Images.

"Sin Arrascaeta ni Paquetá, ambos lesionados, Carrascal debería ser titular en Flamengo y tendrá la oportunidad de intentar recuperar el protagonismo que perdió en el club. En la segunda mitad del año pasado, el mediocampista mostró grandes actuaciones, como en el empate 1-1 contra Vasco, donde anotó el gol del empate; en la victoria 2-1 sobre Corinthians, donde dio dos asistencias; y en la victoria 1-0 sobre Racing (Argentina), cuando marcó el gol de la victoria en la semifinal de la Libertadores", se leyó en un informe en la página web de 'Globo Esporte'.



Y es que este compromiso contra el 'poderoso de la montaña' se presente muy importante para Carrascal no sólo a nivel de su club Flamengo, sino que a su vez puede servir para ganarse un mejor lugar dentro de la Selección Colombia de cara al Mundial 2026.

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"El mediocampista tiene prácticamente asegurado un puesto en la convocatoria para el Mundial, pero es suplente en la selección colombiana. En el país se espera que pueda convertirse en el sucesor de la estrella James Rodríguez, quien actualmente tiene 34 años y solo ha disputado seis partidos con el Minnesota United (Estados Unidos)", precisaron en el medio anteriormente citado.

Así las cosas, sólo queda esperar el once inicial de Flamengo para el partido contra Medellín, en el Atanasio Girardot, para ver si Jorge Carrascal es de la partida y si puede contribuir con su fútbol al vigente campeón de la Copa Libertadores.

¿A qué hora es HOY Medellín vs. Flamengo por la Copa Libertadores?

Este duelo de la cuarta jornada del grupo A del certamen de la Conmebol tiene un horario establecido de las 7:30 de la noche. Medellín suma cuatro puntos y es tercero en su zona, mientras que Flamengo lidera con siete enteros.